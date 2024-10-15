Губернатор поручил увеличить поддержку волонтерства в муниципалитетах региона

Губернатор подчеркнул, что основная цель – приближение Победы и поблагодарил за помощь наших защитников. По его словам, земляки ощущают эту поддержку как на областном уровне, так и на уровне муниципалитетов – от граждан, предприятий и волонтерских организаций. Ожидается, что, в этом году будут направлены 300 двадцатитонных фур с необходимыми грузами только в рамках централизованных караванов.

Главная задача – поддерживать и расширять волонтерское движение. Это важно не только для военнослужащих, но и для тыла: чем больше людей будет вовлечено в эту работу, тем сильнее будет память о Победе. Это создает мощный воспитательный и патриотический эффект – спасибо всем, кто занимается этой деятельностью, добавил глава региона.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов осветил ключевые направления работы министерства региональной политики, среди которых развитие военно-патриотического воспитания и поддержка волонтерских организаций, помогающих участникам спецоперации.