Губернатор поручил увеличить поддержку волонтерства в муниципалитетах региона

Губернатор подчеркнул, что основная цель – приближение Победы и поблагодарил за помощь наших защитников. По его словам, земляки ощущают эту поддержку как на областном уровне, так и на уровне муниципалитетов – от граждан, предприятий и волонтерских организаций. Ожидается, что, в этом году будут направлены 300 двадцатитонных фур с необходимыми грузами только в рамках централизованных караванов.
Главная задача – поддерживать и расширять волонтерское движение. Это важно не только для военнослужащих, но и для тыла: чем больше людей будет вовлечено в эту работу, тем сильнее будет память о Победе. Это создает мощный воспитательный и патриотический эффект – спасибо всем, кто занимается этой деятельностью, добавил глава региона.
Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов осветил ключевые направления работы министерства региональной политики, среди которых развитие военно-патриотического воспитания и поддержка волонтерских организаций, помогающих участникам спецоперации.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО. Автор: пресс-служба правительства НСО
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