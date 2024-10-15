Заельцовский район Новосибирска лидирует по количеству квартир на продажу

В отдельных районах Новосибирска количество предлагаемых лотов на рынке первичной недвижимости сопоставимо с количеством предложения целых городов. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН.

Сегодня на первичном рынке города продается 18,9 тысяч квартир и апартаментов, а это 2,8% от общероссийских запасов нового жилья. По этому показателю столица Сибири занимает седьмое место в стране. Аналитики Циан подсчитали, что отдельные районы Новосибирска по размеру выборки приближаются к городам-миллионникам. Так, Заельцовский район в этом плане приблизительно равен Самаре, Октябрьский — Волгограду, а Калининский — Омску.

В Заельцовском районе зарегистрировано 24 отдела продаж квартир и апартаментов от застройщиков. Здесь можно найти информацию о более 4 тысячах лотов. Почти столько же объектов недвижимости продается в Самаре. При этом, в масштабах новосибирского рынка это всего 21,4% от общего числа лотов. При этом, больше всего квартир продают в радиусе полутора километров от станции метро «Заельцовская». Именно здесь находятся 13 жилых комплексов с 1,8 тысяч свободных лотов.

Чуть севернее сложился еще один важный очаг застройки. К нему относятся 8 проектов, вмещающие 1,6 тысяч квартир и апартаментов.

В Октябрьском районе специалисты ЦИАН насчитали 3,6 тысяч лотов. Основная их часть сосредоточена внутри двухкилометровой полосы по обе стороны от улицы Кирова. Оставшиеся раскиданы по прибрежной зоне, на восточной окраине и рядом с улицей Никитина.

В Калининском районе застройщики реализуют 13 проектов с 3,2 тысячами квартир и апартаментов. Более чем на половину районная экспозиция формируется за счет фондов ЖК «Династия. Квартал поколений» и ЖК «Калининский квартал».

В самом густо-населенном Ленинском районе Новосибирска продается «всего» 3 тысячи лотов, расположенных в 16 новостройках. В Кировском районе реализуется 13 проектов с 1,7 тысячами лотов (как в Архангельске или Курске). Далее следует Дзержинский район с его 12 ЖК.

Суммарное представительство Центрального, Железнодорожного, Первомайского и Советского районов — 11,1% (2,1 тысяч юнитов в 13 проектах).

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска переносят сроки сдачи домов.