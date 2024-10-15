На два дня закроют для движения полосу Димитровского моста в Новосибирске

В течение двух дней будет перекрыта для проезда одна из полос Димитровского моста для укладки асфальтобетона.

Как сообщает МКУ «Гормост», с 00:00 16 октября до 00:00 18 октября будет перекрыта крайняя левая полоса моста в направлении с левого на правый берег. Это необходимо для проведения ремонтных работ.

В указанный период подрядчик будет проводить работы по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части, что обеспечит безопасный и беспрепятственный проезд транспорта в зимний период. После завершения всех работ все полосы Димитровского моста будут открыты для полноценного движения без каких-либо ограничений.

— Приносим извинения за предоставленные неудобства и просим водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками, соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии назвали сроки открытия движения на двух ремонтируемых мостах.