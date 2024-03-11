Губернатор поставил задачу обеспечить комфортные условия для голосования на выборах Президента РФ

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Травников еще раз напомнил, что выборы президента РФ, которые пройдут 15,16 и 17 марта ― важное государственное дело. Глава региона поставил задачу обеспечить комфортные условия для голосования всем жителям Новосибирской области.

По всем прогнозам, число избирателей, будет больше, чем в предыдущие кампании.

― Всё должно работать чётко, как единый механизм. У любого человека, который принял решение проголосовать тем или иным способом, не должно возникнуть вопросов: где, что, как и почему вдруг не получается, — подчеркнул Андрей Травников.

До пятницы всем ответственным лицам необходимо перепроверить готовность участков, наличие информации по их расположению.

Необходимо также удостовериться в качестве маршрутов, уделить особое внимание подъездам и подходам к избирательным участкам. Это важная ремарка особенно актуальна сейчас в дни обильных снегопадов и гололеда.

Глава региона попросил включиться в работу экспертов регионального министерства цифрового развития и связи, чтобы была налажена чёткая работа всех информационных систем, которые обеспечивают электронное голосование, дистанционное видеонаблюдение на участках.

Руководителям муниципалитетов необходимо организовать работу учреждений, где расположены участки для голосования.