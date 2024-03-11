В лесах Новосибирской области расширяют сеть видеокамер для контроля за пожарами

В 2024 году в Новосибирской области будет расширена сеть мониторинга лесов для раннего выявления лесных пожаров. Сейчас в сеть включены системы: космомониторинг — обновляется каждые 4 часа, авиационный мониторинг — осуществляется по 3 маршрутам, видеомониторинг — за счет установки в лесах видеокамер. В этом году видеокамеры планируется установить еще 7 районах области. Рассказал на оперативном совещании в правительстве министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин

— Это позволит увеличит охват территории подконтрольной камерам до 40%, — подчеркнул Шестернин.

По данным Минприроды, 28% территории Новосибирской области покрыто лесами.

Ранее редакция рассказывала, что ветеранов СВО привлекут к борьбе с лесными пожарами в Новосибирской области.