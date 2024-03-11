Девочка получила травмы при падении в автобусе в Новосибирске

В Новосибирске 13-летняя девочка получила травмы при падении в салоне автобуса №96. Инцидент произошел в Центральном районе города 10 марта в 19.35.

По информации ГИБДД, 52-летний водитель НЕФАЗ ехал по улице Гоголя и резко притормозил у дома №32. Потеряв равновесие, юная пассажирка упала на пол и сильно ударилась.

— Пострадавшая девочка обратилась за медицинской помощью. На месте происшествия работал наряд ДПС, все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в городской Госавтоинспекции.

Ранее редакция сообщала о том, что на улице Титова в Новосибирске на улице Титова пассажирский автобус протаранил три автомобиля, а затем один из них откинуло еще на одну машину.