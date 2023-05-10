Иностранные сервисы бронирования отелей теперь принимают оплату российскими картами

Зарубежные сервисы, с помощью которых можно бронировать отели и приобретать авиабилеты, теперь осуществляют прием оплаты картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, пишут «Известия».

В частности, в этом году такую возможность предоставляют американский Expedia и зарегистрированный в ОАЭ китайский City.Travel. Данные сведения подтвердили также участники форума для туристов.

Отмечается, что первый сервис принимает оплату картами Visa и Mastercard российских банков, а второй — любыми, выпущенными в России.

Кроме того, благополучное проведение платежей на сайтах Trip.com и City.Travel изданию подтвердили в банке Дом.РФ и Росбанке.

При этом уточняется, что организовать прием российских карт можно с помощью кредитных организаций или платежных сервисов из России или дружественных стран.

Ранее редакция сообщала, что россияне в Турции не могут продлить вид на жительство.