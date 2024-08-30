Губернатор поставил задачу пройти в плей-офф перед ХК «Сибирь»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, являющийся председателем попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь», провёл традиционную встречу с руководством и игроками команды.
На этой встрече глава региона поставил перед хоккеистами задачи на новый сезон — 2024/25. Травников подчеркнул, что в Новосибирской области хоккей — это не просто вид спорта, а явление, которое объединяет людей. Болельщики горячо реагируют на результаты игр своей любимой команды, а весь город живёт хоккеем.
Поэтому губернатор поставил перед командой задачу-минимум: войти в плей-офф чемпионата КХЛ с максимально высокого места. А затем, с поддержкой новосибирских болельщиков, стремиться пройти как можно дальше.
— Уверен, что в этом сезоне всё должно получиться, — отметил глава Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником.
Источник фото: ХК Сибирь
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