Родители считают, что проводят недостаточно времени с детьми в Новосибирске

Согласно исследованию SuperJob, только 38% родителей из Новосибирска считают, что они проводят достаточно времени со своими детьми.
Родители, работающие удалённо, реже страдают от нехватки времени на общение с детьми.
50% опрошенных сообщили, что тратят на общение с детьми меньше времени, чем требуется. Из них 42% испытывают чувство вины, а 8% спокойно относятся к этой ситуации, так как работают вахтовым методом и не видят семью.
Только 38% родителей уверены, что они уделяют достаточно времени своим детям. Среди матерей таких оказалось 46%, а среди отцов — 30%.
Среди тех, кто работает на территории работодателя, только каждый третий назвал время, проводимое с детьми, достаточным. Среди безработных — каждый второй. А вот среди занятых на «удаленке» — 2 из 3.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы рассказали, у кого они берут в долг деньги.
Источник фото: Freepik / Автор — prostooleh
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