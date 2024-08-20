Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником

Хоккейный клуб «Сибирь» и защитник Динар Хамидуллин договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.
В прошлом межсезонье 30-летний защитник присоединился к новосибирской команде и провёл за «Сибирь» 44 матча, в которых набрал 8 очков: 1 гол и 7 результативных передач.
– Мы благодарим Динара за проведённый сезон в составе «Сибири» и желаем ему удачи в карьере, – говорится в сообщении ХК «Сибирь».
Новосибирцы отреагировали на такую новость по-разному.
– Слава богу.
– Карьерного роста, Динар.
– Но зато успел поиграть в победном матче с «Югрой».
Напомним, что «Сибирь» заключила контракт с Максимом Карповым. Контракт подписан на 2 года.
Ранее редакция сообщала о том, что ФК «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Алексеем Медведевым.
Источник фото: предоставлено пресс-службой ХК «Сибирь».
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