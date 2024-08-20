Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником

Хоккейный клуб «Сибирь» и защитник Динар Хамидуллин договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

В прошлом межсезонье 30-летний защитник присоединился к новосибирской команде и провёл за «Сибирь» 44 матча, в которых набрал 8 очков: 1 гол и 7 результативных передач.

– Мы благодарим Динара за проведённый сезон в составе «Сибири» и желаем ему удачи в карьере, – говорится в сообщении ХК «Сибирь».

Новосибирцы отреагировали на такую новость по-разному.

– Слава богу. – Карьерного роста, Динар. – Но зато успел поиграть в победном матче с «Югрой».

Напомним, что «Сибирь» заключила контракт с Максимом Карповым. Контракт подписан на 2 года.

Ранее редакция сообщала о том, что ФК «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Алексеем Медведевым.