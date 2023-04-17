Губернатор призвал глав районов и округов активизировать жилищное строительство

Новосибирская область продолжает наращивать темпы строительства и финансирования социальных строек.

В прошлом году на территории региона было введено в эксплуатацию 2,244 млн кв. м жилья, напомнил министр строительства области Алексей Колмаков. В 2023 году плановый объем ввода жилья, доведенный до региона Минстроем РФ, составляет 2,45 млн кв. м. Резервы для выполнения этой задачи сформированы. За январь-март 2023 года уже введено в эксплуатацию 822 тыс. кв. жилья.

Особое внимание — строительству жилья с привлечением бюджетных средств – это жильё служебное, для детей-сирот и для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2023 году на строительство жилья для детей-сирот будет направлено 1,155 млрд рублей (на строительство 351 жилого помещения). На строительство (приобретение) служебного жилья на 2023 год предусмотрено более 891 млн рублей (всего 219 служебных квартир).

Ещё одно важное направление — переселение граждан из аварийного жилья. Целевые показатели реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» для Новосибирской области на 2023 год: 106 тыс. кв. м расселенного аварийного жилищного фонда; 5,95 тыс. человек, расселенных из аварийного жилищного фонда.

По сравнению с прошлым периодом объём средств на решение этой важной задачи значительно вырос. Так по состоянию на текущую дату — начиная с 2019 года — финансирование мероприятий региональной программы составило 3,231 млрд рублей, сообщил Алексей Колмаков.

— Я с 2020 года неоднократно вам говорил: стройте! Деньги на эти программы мы найдём, будем добавлять. Вот подтверждение: все три года объём финансирования только увеличивался. Сегодня вы видите минимальную сумму и на горизонт 2024-2025 годов, она уже подтверждена текущим бюджетом. Напоминаю практику последних лет: в течение года мы всегда находили возможность добавлять средства, перераспределять их в пользу тех муниципалитетов, где стройка идёт, где есть необходимые квартиры. Сегодня не финансирование является сдерживающим фактором. А не слишком активное стимулирование жилищного строительства. Просьба активизировать эту работу. Подтверждаю: программы будут финансироваться на том же принципе, который был озвучен ещё в 2020 году: те, кто строит — получают дополнительные лимиты. Стройте, финансирование мы найдем, — резюмировал Андрей Травников.

Добавим, что в 2024 году на строительство жилья-детей сирот и служебного жилья запланировано направить более двух миллиардов рублей, примерно такая же сумма предусмотрена бюджетом и на 2025 год.

Фото с сайта правительства Новосибирской области