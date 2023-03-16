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Видеосервис Wink представил постер и трейлер сериала «Операция “Неман”»

  • 16/03/2023, 12:09
Телеканалы РЕН ТВ и «Звезда», онлайн-кинотеатр Wink и компания Star Media Vision представили постер и трейлер военной драмы «Операция “Неман”» (16+).

киноЦифровая премьера сериала состоится в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»).

Сериал по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова «Момент истины» расскажет о событиях Великой Отечественной войны. Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко.

Автором идеи сериала является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. В главных ролях снялись Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и другие.

«Военно-историческое кино — один из любимых жанров зрителей Wink. В сериале “Операция “Неман” есть все составляющие для зрительского успеха: мощная драматургия, динамичный сюжет, детективная интрига, впечатляющие экшн-сцены, психологически тонкая проработка характеров и прекрасный актерский ансамбль. Даже тем, кто хорошо знает роман Владимира Богомолова “Момент истины”, будет интересно посмотреть сериал, потому что это свежее и порой неожиданное прочтение. Например, на экране появятся новые любопытные персонажи, которые придали истории дополнительное измерение и глубину», — отметил директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

«Моего героя в книге нет — о нем только говорят. Он появляется только в этом новом прочтении романа Богомолова. Мы его придумали, оживили. Хочется, чтобы получился неоднозначный, сложный, нелинейный характер. На что он готов ради спасения самого близкого своего человека? Хочется показать мотивы его поступков, что с ним происходит, особенно ближе к финалу, когда он осознает степень своего падения», — поделился Сергей Маковецкий.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком кино


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