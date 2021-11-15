Губернаторов наделят правом отправлять в отставку мэров

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит губернаторам увольнять мэров российских городов, сообщил URA.RU близкий к парламенту источник.
В действующей редакции закона о местном самоуправлении губернаторы могут уволить мэров только после решения суда о нецелевом расходовании денег, выделенных из региональной казны муниципалитету. Добиться отставки градоначальника можно также по инициативе местного собрания депутатов, если оно два года подряд признает его работу неудовлетворительной.
— Пока законопроект не внесен. Но, после того, как его примут, руководители регионов смогут увольнять мэров по утрате доверия или другим основаниям, — сообщил URA.RU близкий к Госдуме источник.
— Если новые нормы усилят зависимость мэров от губернаторов, это принесет больше плюсов, чем рисков, — отметил Хамидуллин.
В свою очередь, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не считает номинально оппозиционных мэров «колоссальной проблемой для управленческой системы», поскольку они «тоже уже вписаны в административные реалии».
Сама логика публичной власти «основана на том, что принципы ее регулирования и работы едины, поэтому возможное распространение мер ответственности губернаторов (отставка по утрате доверия, выговор) на мэров вполне естественно», заметил глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.
— Принятие таких норм приведет к унификации работы властной вертикали и большей ответственности мэров за законность и обоснованность принимаемых решений, — считает эксперт.
По прогнозу Орлова, автономия местного самоуправления все-таки сохранится — с учетом требований законодательства о публичной власти.
Фото: pixabay.com автор: mohamed_hassan
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать