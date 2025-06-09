Haraba 2025: профессионалы авторынка ищут пути роста в условиях меняющейся отрасли

6-я Федеральная конференция Haraba для профессиональных продавцов от Авито Авто состоялась 1 июня 2025 года. Главной темой стали тенденции авторынка подержанных автомобилей, трансформация индустрии и внедрение цифровых технологий.

Мероприятие собрало более тысячи участников, среди которых были автоэксперты, продавцы-профессионалы, представители дилерских центров и лидеры мнений в автомобильной сфере. Конференция стала платформой для обсуждения ключевых проблем и возможностей, а также для формирования новых стратегий в условиях быстро меняющейся отрасли.

Основной тренд – усиление конкуренции и рост активности частных продавцов. Во втором квартале 2025 года количество объявлений от собственников увеличилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложения от профессиональных продавцов и дилеров также выросли, на 15% и 12% соответственно.

Другая важная тенденция – увеличение доли китайских автомобилей. Если в первом квартале 2023 года она составляла всего 0,8%, то к началу 2025 года выросла почти в 7 раз, достигнув 5,4%. У профессиональных продавцов наблюдается схожая динамика: рост с 0,5% до 4,4% за тот же период. Участники конференции подчеркнули, что китайские автопроизводители стали серьезными игроками, влияющими на спрос, предложение и ожидания покупателей.

Цифровизация оказывает существенное влияние на рынок. Продавцам необходимо адаптировать процессы, включая активное использование чатов, где сосредоточено все больше потенциальных покупателей: доля чатов в общении с профессионалами выросла до 57%.

Репутация в цифровой среде играет все более важную роль. По данным AutoTrader, 97% клиентов считают, что отзывы влияют на решение о покупке, а 84% доверяют им так же, как рекомендациям друзей. Положительные отзывы с рейтингом выше 4,5 повышают доверие к бизнесу у 75% клиентов. Исследования показывают, что высокий уровень репутации увеличивает количество входящих звонков на 30%.

— Согласно нашим данным, 77% клиентов изучают профиль продавца и отзывы о нем, а 45% более склонны к взаимодействию с продавцом, успешно прошедшим верификацию. Мы полагаем, что эта трансформация рынка стала возможной благодаря современным цифровым инструментам, сервисам и формированию профессионального сообщества, важной частью которого является наша конференция. Растущий интерес к ней год от года свидетельствует об изменении подхода игроков рынка к своей деятельности: они стремятся повысить качество обслуживания, укрепить репутацию, расширить бизнес и обмениваться опытом с другими профессионалами», – отметил Сергей Хахулин, директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» в Авито Авто.

Центральным событием конференции стала панельная дискуссия «Как расти в кризис», объединившая представителей различных секторов авторынка. Среди них — Владимир Попов (руководитель Favorit Motors), Алексей Соловьев (профессиональный продавец и основатель Alexey_avto), Татьяна (сооснователь ГК Авторассрочка) и Дамир Масягутов (Автолидер 34). Ключевой темой стало влияние китайских автомобилей на спрос и предложение, а также необходимость адаптации бизнес-моделей к новым условиям. Обсуждались вопросы прозрачности сделок, в том числе важность правдивого описания состояния автомобиля. Кроме того, акцент был сделан на цифровизации и применении технологий для повышения эффективности бизнеса: от автоматизации клиентской поддержки и работы ботов до использования искусственного интеллекта. Подчеркивалось, что четкая и структурированная коммуникация с клиентами напрямую влияет на скорость и качество сделок.