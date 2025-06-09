Пять человек погибли на водоемах Новосибирской области за неделю

8 июня в Новосибирске произошел трагический случай: 24-летний мужчина утонул в реке Карпысак. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, молодой человек был пьян и не обратил внимания на холод и дождь. Он решил искупаться и зашел в воду, после чего исчез. Спасатели обнаружили его тело спустя некоторое время.
В ту же ночь, 9 июня, еще один житель Новосибирска едва не погиб, решив искупаться в водоеме в Черепановском районе. Его доставили в больницу с переохлаждением.
— За прошедшую неделю на водных объектов произошло шесть инцидентов: на территории двух районов Новосибирска, а также Баганского, Колыванского, Ордынского и Тогучинского районов. К сожалению, утонули пять человек, в том числе ребенок, — сообщил начальник регионального МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании при губернаторе.
По словам Орлова, поиски одного человека продолжаются.
Ранее редакция сообщала о том, что летом в Новосибирской области откроют более 20 пляжей. В реестре диких мест отдыха свыше 470 площадок.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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