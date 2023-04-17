В 53 долгостроях ГК «Дискус» более 7 тыс дольщиков

Сегодня во второй половине дня суд рассмотрит дело собственника ГК «Дискус». Между тем, исполнение законодательства о жилищном строительстве, соблюдение прав граждан, вложивших денежные средства в строительство жилых помещений в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» города Новосибирска остается на личном контроле прокурора области Александра Бучмана, сообщила областная прокуратура.

— Установлено, что на протяжении длительного времени в микрорайоне «Просторный» не введены в эксплуатацию 33 многоквартирных дома. В микрорайоне «Плющихинский» таких домов 20, — говорится в сообщении ведомства. — Участниками строительства указанных объектов являются свыше 7 тысяч граждан.

По данным прокуратуры, препятствием к вводу в эксплуатацию является отсутствие актов о технологическом присоединении многоквартирных домов к инженерным сетям, в том числе принадлежащим муниципальным предприятиям, ввиду невозможности внесения ПЖСК платы за технологическое присоединение.

— Одной из причин допущенных нарушений является неисполнение сотрудниками мэрии города Новосибирска требований действующего законодательства, — говорится в сообщении. — С учетом социальной значимости указанного вопроса, прокуратура потребовала устранить существующие административные барьеры, ввести в эксплуатацию многоквартирные дома.

Так, прокуратура внесла представление мэру города незамедлительном принятии конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона, способствовавших им причин и условий.

Ранее отмечалось, что в строительстве у ГК «Дискус» находится более 100 домов.

Ранее редакция сообщала, что собственника ГК «Дискус» в выходные вызвали на допрос.