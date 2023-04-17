Рекламодателям

В 53 долгостроях ГК «Дискус» более 7 тыс дольщиков

  • 17/04/2023, 12:50
Автор:
дело собственника ГК Дискус Алексея Джулая сегодня рассмотрят в суде
Одной из причин задержки ввода объектов в прокуратуре назвали административные барьеры.

Сегодня во второй половине дня суд рассмотрит дело собственника ГК «Дискус». Между тем, исполнение законодательства о жилищном строительстве, соблюдение прав граждан, вложивших денежные средства в строительство жилых помещений в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» города Новосибирска остается на личном контроле прокурора области Александра Бучмана, сообщила областная прокуратура.

— Установлено, что на протяжении длительного времени в микрорайоне «Просторный» не введены в эксплуатацию 33 многоквартирных дома. В микрорайоне «Плющихинский» таких домов 20, — говорится в сообщении ведомства. — Участниками строительства указанных объектов являются свыше 7 тысяч граждан.

По данным прокуратуры, препятствием к вводу в эксплуатацию является отсутствие актов о технологическом присоединении многоквартирных домов к инженерным сетям, в том числе принадлежащим муниципальным предприятиям, ввиду невозможности внесения ПЖСК платы за технологическое присоединение.

— Одной из причин допущенных нарушений является неисполнение сотрудниками мэрии города Новосибирска требований действующего законодательства, — говорится в сообщении. — С учетом социальной значимости указанного вопроса, прокуратура потребовала устранить существующие административные барьеры, ввести в эксплуатацию многоквартирные дома.

Так, прокуратура внесла представление мэру города незамедлительном принятии конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона, способствовавших им причин и условий.

Ранее отмечалось, что в строительстве у ГК «Дискус» находится более 100 домов.

 

Ранее редакция сообщала, что собственника ГК «Дискус» в выходные вызвали на допрос

Фото из телеграм-канала областной прокуратуры

2 521

Рубрики : Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : обманутые дольщики долгострои Дискуса Алексей Джулай


Спецоперация на Украине

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
режим повышенной готовности отменяется

Пандемия завершилась. Режим повышенной готовности в Новосибирской области закончится вместе с апрелем

Продлевать его смысла нет.
Читать статью >>
Глава Сузунского района Вячеслав Горшков

Избран глава Сузунского района Вячеслав Горшков

С сегодняшнего дня он вступил в должность.
Читать статью >>
новостройки в Новосибирске

«Семейный квартал» — комфортно там, где семья счастлива

Место, где можно жить в гармонии и растить детей в здоровой обстановке экологичного района.
Читать статью >>
Алексей Джулай

Алексея Джулая вызвали на допрос по делу о долгостроях

Правоохранительные органы официально информацию пока не комментируют, неофициально говорят о том, что депутат, якобы, задержан.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Николай Мамулат Уполномоченный по Защите Прав Предпринимателей

Николай Мамулат: Сейчас все более четким становится тренд на то, чтобы работать «в белую»

Пандемия и санкции заставили государство и бизнес по-другому взглянуть друг на друга.
Все материалы
Лента новостей

Губернатор призвал глав районов и округов активизировать жилищное строительство

17/04/2023, 14:04

Мясопереработчики жалуются, что не могут завезти импортную говядину по беспошлинной квоте

17/04/2023, 12:55

Henkel в России русифицирует бренды

17/04/2023, 12:21

Экс-начальнику «Центра организации дорожного движения» Вячеславу Трещеву продлили срок содержания под стражей

17/04/2023, 11:39
Популярное

Почему Новосибирскую область периодически «трясёт»

17/04/2023, 10:43

Названы три продовольственных продукта, которые могут привести к преждевременной смерти

16/04/2023, 10:00

Новосибирцам предлагают сомнительные вакансии с зарплатой в 300 тысяч

14/04/2023, 16:48
Новости компаний

ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство частных домов с подрядчиком

14/04/2023, 15:27

Банк «Левобережный»: заработайте на депозитах в юанях

14/04/2023, 15:14

Банк России и ВТБ договорились о стратегическом партнерстве в финтехе

13/04/2023, 18:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска