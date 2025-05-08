Мэр Новосибирска позвал горожан 9 мая на шествие «Бессмертного полка»

Уже завтра, 9 мая, в Новосибирске состоится акция «Бессмертный полк». Принять в ней участие решили десятки тысяч новосибирцев. К ним можно присоединиться непосредственно 9 мая. Сбор начнется в 9-00 по адресу: Октябрьская магистраль, 3. Шествие стартует в 10.45, после завершения Парада Победы.

Колонна с портретами участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла пройдет по площади Ленина, по Красному проспекту до Дома офицеров.

У многих новосибирцев семейная история связана с войной 1941-1945 года. У кого-то деды и прадеды воевали на фронтах, у кого-то обеспечивали продвижение советских войск, работая на заводах и в полях. Ранее истории своих предков — участников войны и тружеников тыла — в спецпроекте Infopro54 рассказывали предприниматели Новосибирска.

Сегодня историю своей семьи опубликовал в телеграм-канале и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Его дед — Максим Кудрявцев — был на передовой с первых дней Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне Ленинграда. В июле 1943 года награждён медалью «За оборону Ленинграда». 21 января 1944 года в бою за деревню Глухово Ленинградской области после гибели командира взвода принял командование на себя и повёл бойцов в атаку. Задача была выполнена с малыми потерями. За этот подвиг он был награждён медалью «За отвагу». В середине 1944 года, в ходе Нарвской операции, был тяжело ранен. Попал в госпиталь, ему ампутировали ногу. Вернулся на Алтай, возглавил колхоз, помогал фронту уже с тыла — продовольствием.

— Дед был физически крепким, выносливым, отлично держался в седле. Память о нём — это часть нашей семьи и моей личной истории, — вспоминает Максим Кудрявцев.

Мэр рассказал, что с портретом деда примет участие в шествии «Бессмертного полка» и призвал горожан присоединяться к акции 9 мая в качестве участников или зрителей.

— Завтра каждый может принять участие в всенародной акции «Бессмертный полк». Это возможность еще раз почтить память тех, благодаря кому наша страна победила в Великой Отечественной войне, — подчеркнул глава города.

Напомним, в первый раз акция «Бессмертный полк» прошла в Новосибирске в 2013 году. В ней приняли участие более 1,2 тысяч человек. Корреспондент Infopro54 наблюдал за акцией и видел, что многие люди — как участники, так и зрители — плакали, слушая песни о воинах, улетевших журавлями. И в тоже время в их глазах была гордость за подвиг, совершенный предками.

Эти чувства акция пробуждает до сих пор, как у участников шествия, так и у зрителей.

В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» проходил только в онлайн-формате из соображений безопасности в связи с пандемией ковида. В 2022 году мероприятие прошло очно и в нем приняли участие более 150 тысяч человек. В 2023 и 2024 году акция снова проходила в онлайне.

В этом году шествия «Бессмертного полка» пройдут и в других населенных пунктах Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что 9 мая в Новосибирске прозвучит праздничный салют.