Спрос на дистанционные консультации уролога и гинеколога в России вырос в разы

Все больше россиян уходят от традиционной медицины в онлайн-формат. За последние четыре года количество удаленных консультаций врачей возросло почти в 7,5 раза. Только за первую половину 2024 года спрос на такие услуги увеличился почти на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказали в «СберЗдоровье».

По данным компании, по итогам 2024 года спрос на телемедицинские услуги в крупных городах превысил количество записей на очные приемы, утверждают аналитики. Самыми востребованными на онлайн-рынке медицины стали терапевты, педиатры и неврологи. Одновременно растет число удаленных консультаций у урологов (более чем в 11 раз), гинекологов (более чем в 15 раз) и кардиологов (в 20 раз). Но самой большой популярностью у домашних пациентов пользуются врачи ЛФК, востребованность которых подпрыгнула сразу в 150 раз.

Вообще спрос на услуги телемедицины начал расти с приходом пандемии коронавируса, в 2020 году, отмечают в «СберЗдоровье». Только за первую половину ковидного 2020 года он вырос в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. И в период пандемийных ограничений столь стремительный рост популярности телемедицины вполне объясним, но с тех пор данная тенденция не меняется.

Хотя качество таких услуг у представителей медицинской сферы вызывает очень большие сомнения. Так, руководитель Комитета по здравоохранению НОО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Петр Смиренко удивляется, как можно оценить сердечный ритм пациента онлайн.

— Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан», онлайн-консультации разрешены для оценки состояния здоровья и анализа жалоб, однако диагноз и лечение должны назначаться только на очном приеме. Да, в стране работает экспериментальный режим, который дает право врачам из пилотных клиник более широкие полномочия, но это не более тридцати медицинских учреждений страны. Остальные клиники по закону не имеют права устанавливать диагноз и назначать лечение удаленно, — пояснил эксперт Infopro54.

При этом, как говорит руководитель комитета, в интернете можно найти немало сервисов, где оказываются такого рода услуги. И этот факт вызывает только опасения.

— Очень большие сомнения вызывает качество таких услуг и гарантии безопасности для пациентов. Согласно действующему законодательству удаленно можно только направить к нужному специалисту или уточнить уже имеющуюся схему лечения – и это практически все. Не понимаю, как может травматолог удаленно наложить гипс, а кардиолог измерить сердечный ритм. Конечно, самим пациентам очень удобно получить консультацию онлайн. Ведь это очень серьезная экономия времени, но полноценную картину своего состояния они точно не получат. И люди должны понимать все риски этого, — утверждает Петр Смиренко.

В Новосибирской области в апреле также появился виртуальный врач Здрава, который, используя новейшие технологии искусственного интеллекта, будет помогать жителям региона следить за своим здоровьем.

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