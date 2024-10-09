«И никаких вопросов у прокуратуры»: застройщикам вход в Клюквенный обошелся в 10,7 тысячи рублей за «квадрат»

На данный момент в субаренду застройщикам переданы девять земельных участков в КРТ «Клюквенный» площадью 32,8 га. За счет этого регион привлек 3,2 млрд рублей.

— С учетом этих затрат стоимость квадратного метра для застройщиков составит 10,7 тысячи рублей. Это самая низкая стоимость земли со всей инфраструктурой в городе, — подчеркнул генеральный директор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашот Рафаелян.

Он уточнил редакции Infopro54, что застройщики Клюквенного не платят больше никаких взносов, в том числе социальных.

— Они по факту работают как в инкубаторе и отвечают только за свой периметр, и никаких вопросов от прокуратуры к ним не возникает. Все вопросы с дорогами, инженерной инфраструктурой, а также социальными объектами решает наше агентство. Им не нужно, как в городе, платить социальные взносы за строительство школ и детсадов, — прокомментировал Infopro54 Рафаелян.

Напомним, на данный момент участки под строительство в Клюквенном приобрели три компании. Это новосибирская ГК «КПД Газстрой», ижевская компания «Талан», а также омский застройщик АО «Завод сборного железобетона №6», который минувшим летом уже вышел на площадку. «Талан» планирует вести строительство на четырех участках общей площадью 15 га.

— Первые шесть домов застройщики микрорайона планируют сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном будет запущена школа, в мае — детский сад. В январе-феврале 2028-го запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин, — ранее пояснял Рафаелян. — К этому времени будет готова инженерная инфраструктура, первая очередь дорожной сети, которую строит барнаульская компания. Зарезервированы 17 га и 600 млн рублей на благоустройство парковой зоны и озера.

Стоит также отметить, что зашедшие на площадку застройщики уже направили 162 млн рублей на решение проблемы с обманутыми дольщиками в регионе.

В планах АРЖС — реализация участков общей площадью еще около 60 га. В микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей. 5,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры Клюквенного направлены из бюджетных кредитов.

Напомним, социальный взнос на строительство шкод и детсадов, который застройщики Новосибирска сейчас обязаны вносить при получении разрешения на строительство домов, серьезно бьет по экономике строительства. Особенно это актуально в условиях резкого роста ставки по ипотеке и падения спроса на новостройки.

Ранее редакция рассказывала о том, что выкуп земли для КРТ в Новосибирске стоит до 500 млн рублей за гектар.