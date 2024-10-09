Молодежь Новосибирской области приглашают познакомиться с историей дореволюционных предпринимателей региона

Организатором выступает Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке министерства региональной политики региона.

Цель проекта — популяризация истории российского предпринимательства, меценатства, волонтерства и благотворительности среди молодежи Новосибирской области. Студенты и старшеклассники могут участвовать в конкурсе эссе и различных мероприятиях проекта.

02 октября в региональном Правительстве прошел круглый стол, посвященный запуску проекта, – «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области». В мероприятии приняли участие представители властей, руководители учебных заведений, предприниматели, эксперты музеев и СМИ.

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов подчеркнул, что проект проводится третий год подряд и призван рассказать молодежи о традициях российской предпринимательской деятельности:

«В истории Сибири было немного дворян, и именно купцы управляли городами, способствовали развитию образования и формировали культурную жизнь».

Организаторы предлагают ознакомиться с историческим наследием региона через написание креативного эссе о купцах, промышленниках и ремесленниках, которые трудились здесь до революционных событий. Участвовать в конкурсе могут старшеклассники, а также студенты колледжей и вузов Новосибирской области.

Руководитель Комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель федерального проекта «ОПОРА – созидание» в Новосибирской области Елена Рожанская представила результаты реализации инициатив прошлых лет. Она подчеркнула, что более 1600 жителей из 14 муниципальных образований региона приняло участие в проекте.

Таисия Шелестова, студентка Новосибирского торгово-экономического колледжа и участница конкурса эссе 2023 года, поделилась своим опытом. По ее смловам, этот проект позволяет глубже погрузиться в историю наших предков, освоить навыки поиска и структурирования информации, а также осознать значимость малых предприятий, которые в свою очередь имеют влияние на развитие всей страны. Таисия также выразила пожелание участникам конкурса этого года удачи и призвала получать удовольствие не только от возможных призовых мест, но и от самого процесса исследования.

В 2024 году конкурс эссе пройдет в 5 номинациях:

«История успеха дореволюционного предпринимателя» «Дореволюционные предприятия, ремесла и промыслы, прославившие мой город/село» «Благотворительная и общественная деятельность дореволюционных предпринимателей» «Женское предпринимательство в дореволюционной Новосибирской области» «Семейные предпринимательские династии моего города/села»

Также при поддержке местных властей будут организованы презентации проекта и семинары с участием специалистов из музеев в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Краснозерском и Кочковском районах. Они поделятся историями о предпринимателях, которые вносили свой вклад в развитие этих территорий.

Для знакомства молодежи с миром бизнеса запланированы экскурсии по различным предприятиям, на которых молодые люди смогут пообщаться с современными предпринимателями из своего региона.

Кроме того, в рамках этого проекта стартуют совместные благотворительные мероприятия, объединяющие молодежь и бизнесменов. К примеру, в Новосибирске продолжится инициатива по созданию сада на территории Коррекционной школы № 148.

Эти мероприятия помогут участникам более глубоко понять суть предпринимательства и inspired их для разработки креативных работ в рамках конкурсной программы. Проект ежегодно реализуется при участии Музея Новосибирска.

По итогам экспертной оценки работ, на основе материалов из творческих эссе, дополняется онлайн-выставка и выпускаются тематические календари на предстоящий год.

В 2024 году проект получил поддержку от мэрии Новосибирска, администрации Новосибирского района, а также различных общественных организаций, таких как Российский союз молодежи, Женская ассамблея Новосибирской области и Совет предпринимателей Первомайского района Новосибирска. Также участие в торжественном открытии проекта приняли представители Сибирского института управления – филиала РАНХиГС и Новосибирского торгово-экономического колледжа.

Проекту выразило свою поддержку и министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

В рамках конкурса традиционно пройдет народное голосование, где будет определена лучшая работа на сайте нашего партнера – информационно-аналитическом портале InfoPro54.ru.

Еще одним постоянным партнером проекта является оператор наружной рекламы «Дизайнмастер», который обеспечит трансляцию онлайн-выставки проекта на цифровых экранах Новосибирска.

Проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» пройдет до конца 2024 года, сбор конкурсных эссе – до 15 ноября, награждение победителей конкурса эссе планируется 13 декабря.

Принять участие в конкурсе и посетить мероприятия проекта могут все учащиеся Новосибирской области (9-11 класс, ССУЗы, ВУЗы).

Предприниматели региона могут поучаствовать в организации совместных благотворительных акций молодежи и предпринимателей (в муниципальных образованиях), проведении экскурсии на свои предприятия, а также выступить партнёром проекта, организовав специальную номинацию от своей компании – выбрав собственного победителя конкурса эссе.

Подробная информация – на сайте проекта.

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