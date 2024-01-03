И.о. мэра Новосибирска раскритиковал уборку улиц в заснеженном городе

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов осмотрел уборку снега в двух районах города. Критике подвергся Дзержинский муниципалитет.

— В неудовлетворительном состоянии находятся улицы Промышленная, Трикотажная и Авиастроителей, проспект Дзержинского и Гусинобродское шоссе, — говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале мэрии.

Клемешов потребовал увеличить выход уборочной техники на улицы «Дзержинки» и уделить внимание очистке тротуаров.

4 января и.о. градоначальника нагрянет в Первомайский и Советский районы Новосибирска.

Ранее редакция сообщала об увольнении начальника департамента и транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска Константина Васильева из-за некачественной работы.