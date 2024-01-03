Андрей Травников пообещал доплаты врачам скорой помощи с 1 января 2024 года

Для врачей и фельдшеров бригад скорой помощи в Новосибирской области введут специальные доплаты. Об этом сообщил губернатор региона во время выездного совещания на площадке ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи».

— Эти доплаты равны аналогичным федеральным доплатам, как это было сделано в прошлом году для отдельных категорий медицинских работников. Из областного бюджета с 1 января будут выплачиваться сотрудникам скорой помощи, – заявил Андрей Травников.

Глава региона так же сообщил о пополнении в парке автомобилей скорой помощи на 30 новых машин, из которых – два неонатальных автомобиля для областного и городского перинатального центров, два реанимобиля.

Министр здравоохранения Константин Хальзов доложил Андрею Травникову о том, что начале года в Новосибирск поступят еще 26 автомобилей скорой помощи. Средства на это будут выделены из регионального бюджета.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области объявлен аукцион на поставку 26 машин скорой помощи. За них готовы заплатить 159,7 млн рублей. Заказчиком поставки выступает ГБУ НСО «Медтранс».