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«Идеологическая диверсия»: установку памятника жене хана Кучума сорвали в Сибири

  • 18/07/2025, 12:00
Автор: Ольга Кирсанова
«Идеологическая диверсия»: установку памятника жене хана Кучума сорвали в Сибири
Сузге Ханым выступала против русских в Сибири и подстрекала мужа к конфликту с русским государством

После возмущения общественности в Тюменской области отменили установку памятника любимой жене хана Кучума, запланированную на территории историко-мемориального комплекса «Искер» в Тобольском районе. Инициатором проекта выступала председателя Совета РТОО «Наследие» Лариса Шамсутдинова. Она не посчитала нужным согласовывать этот вопрос с местными властями.

Как сообщил URA.RU со ссылкой на источник, близкий к политическому истеблишменту, памятник Сузге хотели установить там незаконно.

— Скульптуру памятника Сузге Ханым замотали и подготовили к транспортировке. Это промежуточная стадия, пока по памятнику не будут проведены все необходимые юридические процедуры, предусмотренные законом. Решение об этом было принято после того, как в ситуацию вмешался комитет по делам национальностей Тюменской области, — пояснил собеседник агентству.

По данным других источников издания, незаконный памятник планировали торжественно открыть в начале августа. На «Искере» ждали, когда для установки скульптуры изготовят постамент.

Перспектива появления памятника Сузге Ханым в сибирской глубинке всколыхнула  общественность. Член Совета по правам человека при администрации президента РФ Кирилл Кабанов сравнил установку скульптуры жене Хана Кучума с историческим экстремизмом.

«Идеологическая диверсия»: установку памятника жене хана Кучума сорвали в Сибири

— Национальными героями хотят представить тех, кто был врагом Руси, Российской империи или Советского Союза и подаётся это все через призму национально-освободительной (!) борьбы. Наиболее активно этот опасный процесс происходит в сфере истории тюркских народов и выстраивания их отношений с Россией. Вот тут-то и прослеживается явная идеологическая диверсия. Именно с таких намеренных фальсификаций истории — исторического экстремизма — и начался процесс развала СССР, — высказался общественный деятель в своём Телеграм-канале.

Он уточнил, что в ближайшее время общественники планируют разработать единый механизм исторической экспертизы, с помощью которого можно будет давать оценку инициативам подобного рода. С таким предложением СПЧ планирует выйти в Совет безопасности РФ и администрацию президента.

Почему увековечение памяти любимой жены последнего сибирского хана вызвало негодование у общественности? Согласно легенде, у Кучума (Кучум — был потомком Чингисхана — прим. Ред.) был внушительный по размерам и многонациональный гарем. Из множества его жён выделялась дочь казахского хана Шигай-хана — Сузге, чью красоту воспевали поэты, а сам Кучум был очарован прекрасной юной казашкой.

Хан Кучум пришёл к власти узурпаторским путём, он сверг хана Едигера и стал единоличным правителем. С приходом к власти Кучум понимал, что ему будет сложно противостоять Московскому царству, которое до этого уже покорило Казанское и Астраханское ханства. Поэтому он пытался подкупить царя Ивана Грозного богатыми дарами, тем самым демонстрируя свою лояльность. Но одновременно с этим войска Кучума регулярно совершали набеги на русские земли.

Такая политика последнего правителя Сибирского ханства неминуемо привела к войне с Русью. Причём его любимая жена Сузге Ханым была ярой противницей русских. Она была одной из тех, кто подстрекал Кучума к конфликту с русским государством. Хан прислушивался к советам своей любимой жены и раз за разом его войска вторгались на русские земли, сжигая поселения и уводя местное население в рабство. В 1598 году Сибирское ханство было покорено русскими войсками под предводительством атамана Ермака Тимофеевича.

Так же стоит отметить, что в 2020 году та же Луиза Шамсутдинова, ставшая идейным вдохновителем увековечения Сузге Ханым на «Искере», выступала против установки памятного креста дружине Ермака. По сообщениям прессы, в отношении главы РТОО «Наследие» Шамсутдиновой и председателя национально-культурной автономии сибирских татар Файзии Маргановой» ФСБ даже проводила проверку в связи с подозрением в разжигании межнациональной розни.

Ранее депутат Думы ХМАО Таги-Заде Халид Боюкага оглы заявил, что Югра и часть Тюменской области являлись исторически сибирским ханством, которым правил хан Кучум из узбекской династии Шибанидов, а миграционные потоки узбекских ценнейших специалистов в Сургут и Ханты-Мансийск — это не что иное, как процесс репатриации.

— Югра и часть Тюменской области — это исторически часть Сибирского ханства. Последний хан Кучум — это выходец из узбекской династии Шибанидов. Это правящая узбекская династия выходцев из Бухарского ханства. Может, они ездят сюда на историческую родину, — заявил Таги-Заде во время очередного заседания окружной Думы.

После реплик «великого историка» окружная Дума лишила его должности зампредседателя комитета по социальному развитию, потребовала публичных извинений и объявила публичное порицание. Кроме того, решением парламентариев Таги-Заде был лишён зарплаты за некачественную работу. Сам Халид Таги-Заде пытался протестовать против этого решения, отметив, что у него семья и дети. Однако в итоге большинством голосов депутаты приняли решение, что депутат будет работать на благо югорчан без вознаграждения. Возмущённый «несправедливым» решением коллег, Таги-Заде подал заявление о сложении депутатских полномочий с 21 июля.

Фото со страницы Ларисы Шамсутдиновой в ВКонтакте, из Телеграм-канала Кирилла Кабанова

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Рубрики : Общество Политика История

Регионы: Урал Тюменская область Сибирь Россия

Теги : памятник мнения


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