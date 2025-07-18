Имущество экс-замглавы ТУАД Константина Громенко передадут государству

Движимое и недвижимое имущество экс-замруководителя Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) в Новосибирской области Константина Громенко, которое он получил неправомерно, могут обратить в доход государства. С таким требованием выступил прокурор в суде, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции области. Общая стоимость недвижимости оценивается в 134,6 млн рублей.

— Установлено, что обвиняемый в период замещения должности приобрел 16 объектов недвижимости и 6 дорогостоящих автомобилей стоимостью не менее 120 млн рублей, что несоразмерно его доходу. Кроме того, обвиняемый неправомерно получил доход 12,1 млн рублей от сдачи в аренду жилого дома площадью почти 600 кв. м, приобретенного на неподтвержденные доходы. Земельный участок и 4 автомобиля обвиняемый на настоящий момент реализовал, — говорится в сообщении.

Помимо этого, прокуратура потребовала обратить в доход государства денежные средства в размере 8,9 млн рублей, и доход, полученный обвиняемым от сдачи в аренду дома в размере 12,1 млн рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении Константина Громенко было возбуждено в июне 2024 года по материалам УФСБ и следственного комитета.

В конце июня 2025 года оно поступило в Центральный районный суд Новосибирска. По версии следствия, с 2018 по 2024 годы, он получил от подконтрольных ему руководителей юридических лиц в качестве взятки деньги и имущество на общую сумму 197 млн рублей. Средства предназначались за содействие при заключении контрактов группе коммерческих организации, а также беспрепятственный прием выполненных работ независимо от выявленных нарушений.

Рассмотрение иска находится на контроле в прокуратуре области.

Ранее редакция сообщала о том, что крупнейшую взятку в Новосибирске получил дорожник Константин Громенко.