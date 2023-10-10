Мэр Новосибирска Локоть пригласил горожан на субботник

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил горожан на субботник, который пройдет 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— У нас есть добрая традиция — проводить генеральную уборку в любимом городе. Каждый год сибиряки объединяются, делают доброе и полезное дело, проявляют заботу об окружающей среде и своём родном городе, — говорится в сообщении.

Горожанам предлагают выйти на субботник для уборки листвы, инспекции подъездов своих домов и придомовых территорий.

Стоит отметить, что последний субботник в городе проводился 22 апреля в день Всероссийского субботника. Тогда новосибирцы убирались во дворах, скверах, парках и городских площадках.

Ранее редакция сообщала о том, что ложками и шпателями предлагают спасать деревья в Новосибирске.