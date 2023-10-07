Игорь Левитин оценил почтовый хаб Новосибирска

В ходе визита в Новосибирск помощник президента России Игорь Левитин посетил новосибирский почтовый хаб, который обрабатывает внутрироссийские и международные письма и посылки. Через него проходит до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии, а также транзитные отправления. За девять месяцев 2023 года здесь приняли 89 почтовых самолётов и 157 грузовых автомобилей с международной почтой — это более 12 млн отправлений, уточнила пресс-служба «Почты России».

Игорь Левитин предложил руководству НЛПЦ рассмотреть возможность доставки и перевозки почтовых грузов контейнерами — по аналогии с открывшимся рядом транспортно-логистическим центром «Сибирский».

Новосибирский Логистический центр — первый и самый крупный сортировочный хаб, построенный в рамках проекта «Национальные логистические технологии». Проект реализовали Почта России и группа ВТБ. Инвестиции в этот проект составили порядка 7,5 миллиардов рублей. Строительство началось в апреле 2019 года, завершилось в 2020 году. Объект эксплуатируется Почтой России с 2021 года. Хаб может обрабатывать до 1,5 млн отправлений в сутки. Сейчас центр обслуживает пять сибирских регионов: Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай. С начала 2023 г. для жителей этих территорий здесь отсортировали уже около 70 млн отправлений.

Ранее редакция сообщала, что крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр начал работу в Новосибирской области.