Хоккейная «Сибирь» проиграла на домашней арене с разгромным счетом

Игра хоккейной «Сибири» с «Автомобилистом» закончилась разгромным счетом для новосибирской команды — 0:4 в пользу гостей.
— У нас получилась тяжёлая поездка, прилетели вчера вечером. При этом у нас сегодня было хорошее движение, лучше, чем я ожидал. Хорошо первый период начали и держали инициативу. Потом допустили ненужную ошибку в эпизоде с первым голом. Подключился защитник, который не должен был это делать. У соперника особо ничего не было, они ждали контратаки и поймали нас. И во второй шайбе сыграли неудачно. Ну и было много моментов, которые мы не реализовываем. В последних шести играх совсем мало забиваем, — прокомментировал ХК «Сибирь» поражение «Автомобилисту» главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.
Как отмечается в группе ХК «Сибирь» ВКонтакте, в рамках Континентальной хоккейной лиги оба коллектива встречались 41 раз. 17 раз в основное время победу праздновала «Сибирь», 13 — «Автомобилист». В овертаймах 4 раза победу одержали новосибирцы, в серии штрафных бросков 5 побед у Новосибирска и 2— у Екатеринбурга. Разница шайб: 105-89 в пользу «Сибири».
Самая крупная победа: 4:0, 21.12.2022, 27.02.2021 и 09.01.2011, Екатеринбург
Самое крупное поражение: 1:6, 09.09.2023, Новосибирск.
Фото из группы ФК «Сибирь» ВКонтакте
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