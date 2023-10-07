Хоккейная «Сибирь» проиграла на домашней арене с разгромным счетом

Игра хоккейной «Сибири» с «Автомобилистом» закончилась разгромным счетом для новосибирской команды — 0:4 в пользу гостей.

— У нас получилась тяжёлая поездка, прилетели вчера вечером. При этом у нас сегодня было хорошее движение, лучше, чем я ожидал. Хорошо первый период начали и держали инициативу. Потом допустили ненужную ошибку в эпизоде с первым голом. Подключился защитник, который не должен был это делать. У соперника особо ничего не было, они ждали контратаки и поймали нас. И во второй шайбе сыграли неудачно. Ну и было много моментов, которые мы не реализовываем. В последних шести играх совсем мало забиваем, — прокомментировал ХК «Сибирь» поражение «Автомобилисту» главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.