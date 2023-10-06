На дополнительных выборах в Новосибирской области выдвинулись шесть кандидатов

На муниципальных выборах, которые пройдут в Новосибирской области 15-17 декабря, продолжается выдвижение кандидатов. Об этом сообщает Новосибирский облизбирком. Подать документы кандидаты могут до 18.00 часов 25 октября.

Напомним, в регионе проходит 4 избирательные кампании:

дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным округам № 40, № 49;

дополнительные выборы депутата Совета депутатов Венгеровского района по одномандатному округу № 25;

дополнительные выборы депутатов Совета депутатов рабочего поселка Сузун Сузунского района по многомандатному округу № 1;

дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Бердска по одномандатному округу № 13.

К замещению планируется 6 депутатских мандатов

По состоянию на 6 октября документы на выдвижение подали 6 кандидатов в порядке самовыдвижения. Из них 5 кандидатов – для участия в дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска. Так, по округу №40 свои кандидатуры выдвинули коммерческий директор ООО «Компания Джокер» Дмитрий Дамаев (в предыдущем созыве горсовета Дамаев работал от «Единой России». — Ред.), руководитель группы АО «Страховое общество газовой промышленности» Александр Емельянов и Екатерина Терещенко, которая являлась экс-помощник лишенной депутатского мандата Хельги Пироговой. По округу №49 — координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев и заместитель директора ООО «СтройКапиталИнвест» Александр Толкачев. Также на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Бердска подал документы заместитель директора по общим вопросам ООО «Спецтех» Григорий Шикарев.

Ранее редакция сообщала, что эксперты высказывают мнение о том, что на довыборах в горсовет Новосибирска «может и рвануть».