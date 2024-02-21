«Играли бы так весь сезон»: последний матч ХК «Сибирь» прошел в Новосибирске

20 февраля в домашнем матч завершился сезон ХК «Сибирь». Сибиряки в псоледний раз играли с «Ладой» из Тольятти. Новосибирцы выиграли матч всухую со счетом 3:0.

Шайбы забросили Артем Михеев, Георгий Белоусов и Владимир Бутузов. Вратарь сибиряков Антон Красоткин сумел отразить 20 бросков.

В комментариях под постом о победе в группе команды в Вконтакте люди начали активно комментировать последнюю победу.

— Наконец-то сухарь для Антохи. Заслужил. — Первый домашний матч сезона выиграли и закончили победой сезон дома. — И что мешало играть так весь сезон.

По итогам матча новосибирская команда набрала 64 очка и заняла 10 место в таблице Восточной конференции. «Лада» идет на седьмой позиции с 72 очками.

В следующий раз «Сибирь» сыграет на выезде с ЦСКА.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» выиграла домашний матч у «Нефтехимика».