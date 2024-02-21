«Играли бы так весь сезон»: последний матч ХК «Сибирь» прошел в Новосибирске

20 февраля в домашнем матч завершился сезон ХК «Сибирь». Сибиряки в псоледний раз играли с «Ладой» из Тольятти. Новосибирцы выиграли матч всухую со счетом 3:0.
Шайбы забросили Артем Михеев, Георгий Белоусов и Владимир Бутузов. Вратарь сибиряков Антон Красоткин сумел отразить 20 бросков.
В комментариях под постом о победе в группе команды в Вконтакте люди начали активно комментировать последнюю победу.
— Наконец-то сухарь для Антохи. Заслужил.
— Первый домашний матч сезона выиграли и закончили победой сезон дома.
— И что мешало играть так весь сезон.
По итогам матча новосибирская команда набрала 64 очка и заняла 10 место в таблице Восточной конференции. «Лада» идет на седьмой позиции с 72 очками.
В следующий раз «Сибирь» сыграет на выезде с ЦСКА.
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» выиграла домашний матч у «Нефтехимика».
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте
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