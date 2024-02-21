Ребенок получил травму от рухнувших на него футбольных ворот под Новосибирском

Администрация города Татарска Новосибирской области заплатит 80 тысяч рублей мальчику, на которого упали футбольные ворота.
Инцидент произошел на детской игровой площадке города. Металлическая конструкция опрокинулась на подростка, в результате чего он получил травму. Родители мальчика написали заявление в прокуратуру.
— Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации города Татарска компенсации морального вреда в пользу малолетнего, — сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил — в пользу пострадавшего ребенка взыскано 80 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске управляющая компания выплатит 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда школьнику, который упал на обледенелой лестнице и получил травму позвоночника.
Фото: прокуратура Новосибирской области.
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