«Сибирь» выиграла домашний матч у «Нефтехимика»

«Сибирь» выиграла матч с «Нефтехимиком». Счет в матче 2:1. Матч закончился буллитами.

Сначала сибиряки проигрывали противнику – 0:1. Но в третьем периоде новосибирцы собрались, и защитник Тревор Мерфи забросил шайбу. Затем начались буллиты и «Сибири» удалось урвать победу.

На данный момент «Сибирь» заработала 62 очка, и они находятся на 10 месте в Восточной конференции. У «Нефтехимика» очков чуть больше ― 65. Команда занимает 9 место в таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Сибири» пройдет 20 февраля с тольяттинской «Ладой».

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» расторгла контракт с легионером Федором Гордеевым.