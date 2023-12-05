Новосибирский военный городок хотят лишить охранного статуса

В новосибирском областном суде рассматривается дело по иску Министерства обороны о признании незаконным постановления регионального правительства от 27.07.2005 г. №54 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Новосибирской области».

Истцом в деле выступает «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ. Именно у данного ведомства находятся на балансе здания-памятники.

Ответчиком выступает региональное правительство и администрация губернатора области.

Внесённый в госреестр «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства», состоит из 31 здания. Снятие охранного статуса, может подвергнуть сносу жилых домов и вековых казарм, а так же других объектов.

Ранее редакция рассказывала о возбуждении уголовного дела следователями СК по Новосибирской области по факту халатности сотрудников инспекции по охране объектов культурного наследия регионального значения Новосибирской области на территории Военного городка № 17.