У новосибирского нападающего «Сибири» Никиты Короткова родился сын

У 27-летнего новосибирского хоккеиста «Сибири» Никиты Короткова пополнение в семье. Об этом сообщает пресс-служба команды.

— Его жена Кристина родила сына, которого назвали Александром, — рассказали в пресс-службе.

В комментариях болельщики разделяют радость с молодым отцом.

— Здоровья всей семье! — Примите наши поздравления.

Напомним, что профессиональную карьеру Коротков начал в Новосибирске. Он выступал в командах: «Сибирские снайперы» (Новосибирская область, 2013-17), «Сибирь» (Новосибирская область, 2019-23), «Ермак» (Ангарск, 2017-19), «Металлург» (Новокузнецк, 2019/20), «Южный Урал» (2020/21). В КХЛ сыграл 165 матчей.

Ранее редакция сообщала о том, что в матче звезд КХЛ примет участие нападающий «Сибири» Владимир Михалев.