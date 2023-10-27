Новосибирск начали украшать к Новому году

До установления стабильных минусовых температур власти города принялись украшать центр к новогодним праздникам.

Сейчас в Театральном сквере уже начали преображать деревья.

― Мы заботимся о дизайнерах, поэтому начали работы заранее, чтобы людям было комфортно и не холодно. Для деревьев, на которые размещают украшения, такая погода тоже благоприятная. В сильный мороз гирлянды могут повредиться, как и растения, ― рассказала начальник управления культуры мэрии Ирина Соловьева.

На очереди за преображением Центральный парк и другие скверы Новосибирска. На набережной в этом году появятся светящиеся деревья.

Дата установки главной праздничной елки еще не названа. Традиционно она появляется на площади в начале декабря. В этот раз власти решили не тратить деньги на новую ель, поэтому горожан будет радовать прошлогодняя.