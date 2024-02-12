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Игрушку, обучающую детей порядку и семейным ценностям, разработали в Новосибирске

  • 12/02/2024, 18:23
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Игрушку, обучающую детей порядку и семейным ценностям, разработали в Новосибирске
Система сделана на базе инструмента для складывания рубашек в магазинах.

Команда родителей, детских психологов, сказкотерапевтов, мультипликаторов и дизайнеров из Новосибирска придумала и сделала настольную игровую систему — «Скла́душку». Она обучает детей порядку в обращении с одеждой, а затем и с делами.

— Эта игра про семейные ценности, про обучение детей порядку и самостоятельности, финансовой грамотности, про решение каких-то социально-бытовых вопросов, адаптации детей к взрослой жизни, — рассказала Infopro54 одна из авторов проекта Екатерина М.

Система сделана на базе инструмента для складывания рубашек в магазинах. От идеи до ее воплощения в жизнь у авторов «Скла́душки» ушел год. Производство игровой системы организовано в Новосибирске.

— На сегодняшний день мы произвели около 1,5 тысячи систем. Собственного производства у нас нет, мы размещаем заказы на предприятиях Новосибирска, а потом вручную собираем из них игровую систему, — рассказала Infopro54 одна из авторов проекта Екатерина. — Выпускать можем намного больше, если будет спрос.

Игрушку, обучающую детей порядку и семейным ценностям, разработали в Новосибирске

Инвестиции в запуск проекта ориентировочно составили около 3 млн рублей. Сейчас команда «Скла́душек» пытается привлечь деньги на дальнейшее развитие проекта через краудфандинг.

— Крауды используются стартапами для популяризации продукта. Мы также решили использовать этот канал, чтобы настроить продажи. Кроме того, мы активно участвуем в благотворительных акциях, сотрудничаем с детскими домами, привлекаем спонсоров, реализовывали совместный проект с коррекционным центром «Олеся». Сейчас наша игровая система включена в образовательную систему центра: в курс социально-бытовой адаптации детей, — рассказывает Екатерина.

«Скла́душка» — первый флагманский продукт команды разработчиков. К проекту также разработана целая линейка дополнений из новых продуктов.

— Внутри системы мы планируем делать трансформационные игры — подвид психологических игр, которые позволяют выстраивать новые нейронные связи. Это позволит дополнять систему, чтобы ребенку было интересно играть в нее достаточно долго, — поясняет собеседница Infopro54. — Раз в месяц в соцсетях мы планируем давать дополнительные задания. Готовим техническое задание на разработку приложения и будем подавать этот проект на грант. Кроме того, совместно с профессорами одного из институтов СО РАН мы прописываем сценарий серии социальных мультфильмов. Этот проект также будем выдвигать на грант. В целом мы видим задачу проекта в погружении ребенка в те семейные ценности, которые были утеряны в нашем обществе.

Напомним, 2024 год объявлен в России Годом Семьи.

Ранее редакция сообщала о том, что игру в жанре хоррор создает студент Новосибирска. 

Фото предоставлено Екатериной, одним из авторов проекта «Скла́душка»

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Рубрики : Общество Бизнес Социальное предпринимательство

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : краудфандинг Игры для детей Год Семьи


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