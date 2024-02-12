Одностороннее движение вводят на двух улицах Новосибирска

В Новосибирске на двух улицах Новосибирска вводят одностороннее движение.

Схема движения будет действовать с 17 февраля на участках Коммунистической и Октябрьской.

Стоит отметить, что участки расположены от Красного проспекта до Советской в обоих направлениях.

― Такое решение приняла рабочая группа по безопасности дорожного движения, ― говорится в сообщении мэрии.

Причиной такого решения стало обеспечение безопасности. Водителей попросили учитывать новую схему движения в ходе построения своего маршрута.

Напомним, что улицы Ватутина и Станиславского хотят соединить в Новосибирске. Проект планируют реализовать к 2030 году.

Ранее редакция сообщала о том, что водителям запретят ночную парковку в Новосибирске.