Одностороннее движение вводят на двух улицах Новосибирска

В Новосибирске на двух улицах Новосибирска вводят одностороннее движение.
Схема движения будет действовать с 17 февраля на участках Коммунистической и Октябрьской.
Стоит отметить, что участки расположены от Красного проспекта до Советской в обоих направлениях.
― Такое решение приняла рабочая группа по безопасности дорожного движения, ― говорится в сообщении мэрии.
Причиной такого решения стало обеспечение безопасности. Водителей попросили учитывать новую схему движения в ходе построения своего маршрута.
Напомним, что улицы Ватутина и Станиславского хотят соединить в Новосибирске. Проект планируют реализовать к 2030 году.
Ранее редакция сообщала о том, что водителям запретят ночную парковку в Новосибирске.
Фото: pixabay — ElasticComputeFarm
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