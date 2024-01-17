Игру в жанре хоррор создает студент Новосибирска

Первокурсник НЭТИ разрабатывает компьютерный квест в жанре хоррор «Пушкин».

― Чрезвычайно важно, чтобы мир видеоигр включал в себя многообразие культур, и я считаю, что проекты, основанные на российской культуре, являются неотъемлемой его частью, ― говорит Никита Плинский, автор проекта, студент факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ.

В игре можно познакомится с реальными локациями Царского Села и историческими личностями с новой стороны.

Игра расскажет об археологе-искусствоведе, который из настоящего времени попадает в Царское Село XIX века. А целью игры станет решение головоломок.

― Мне было важно создать атмосферу, которая будет держать игрока в напряжении на протяжении геймплея, и стимулировать его интерес на протяжении всего игрового процесса, ― отметил Плинский.

Для развития проекта автор хочет найти единомышленников. На данный момент Плинский проводит работу над каждым этапом сам.

Проект «Пушкин» находится на начальной стадии развития: прописан основной сюжет и ход квеста, активно разрабатывается дизайн игровых локаций.

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