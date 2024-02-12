Испытания перспективного метода терапии рака провели в Новосибирске

Ученые Новосибирского госуниверситета приступили к этапу доклинических испытаний на крупных животных перспективного варианта нейтронозахватной терапии рака. Они надеются пройти этот этап быстро в связи с новым томографом.

Перспективный метод основан на способности избирательного накопления в клетках опухоли бор-10. После облучения в клетках происходит ядерная реакция с выделением энергии, а из-за выделенной энергии клетки гибнут.

Одним вариантом ученые решили не ограничиваться.

— Мы параллельно испытываем еще один вариант, предусматривающий использование реакторов, которые в отличие от ускорителей работают фактически непрерывно, и препаратов на основе гадолиния, — отметил Владимир Каныгин, заведующий Лабораторией ядерной и инновационной медицины Физического факультета НГУ.

Плюсом данного варианта является наличие большого количества реакторов.

Сначала этот подход испытали на грызунах, а затем на крупных животных. Испытуемыми выступили различные кошки и собаки с опухолями.

— До недавнего времени томографы, на которых можно обследовать крупных животных, в большом дефиците. Подобный томограф был лишь в одной ветклинике и за большие деньги, — подчеркнул Каныгин.

Однако сейчас у НГУ появился свой собственный аппарат. Поэтому ученые теперь смогут ускориться.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские учёные вырастили мини-мозг для изучения мутаций.