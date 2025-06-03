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ИИ-агенты изменят бизнес-процессы в России к 2027 году

  • 03/06/2025, 15:15
ИИ-агенты изменят бизнес-процессы в России к 2027 году
В настоящее время проводится их тестирование для выполнения широкого спектра задач

MTS Web Services (MWS), являющаяся частью цифровой экосистемы МТС, объявила о создании независимой системы, способной анализировать значительные объемы информации и самостоятельно решать разнообразные задачи, начиная от финансового анализа и заканчивая планированием поездок, без участия человека. В качестве поставщика моделей выступает LLM-оркестратор MWS GPT. Руководство компании ожидает, что внедрение агентов позволит ускорить процесс запуска новых сервисов, ориентированных на различные жизненные ситуации пользователей, улучшить клиентский опыт за счет персонализированного взаимодействия, а также упростить работу сотрудников, передавая системе задачи разной сложности.

В настоящее время проводится тестирование агента для выполнения широкого спектра задач, связанных с анализом и визуализацией больших данных, созданием сайтов и веб-приложений, обработкой патентных заявок, а также с решением административных вопросов, таких как организация командировок.

После завершения внутреннего пилотного проекта планируется разработка кастомизированных решений для внешних заказчиков. По прогнозам, к 2027 году генеративный ИИ и ИИ-агенты будут применяться до 50% российских компаний. Внутренние исследования показывают, что ИИ-агенты активно внедряются в ИТ-сфере, агропромышленном комплексе, добывающей промышленности, транспортной отрасли и логистике. Также наблюдается растущий интерес к этой технологии в розничной торговле и нефтепереработке.

Павел Воронин, генеральный директор МТС Web Services, подчеркивает:

— Внедрение агентов позволит облегчить работу сотрудникам, так как они смогут делегировать им сложные задачи. В перспективе возможно появление гибридных команд, состоящих из специалистов-людей и ИИ-агентов, которые в сотрудничестве будут демонстрировать высокую эффективность.

Фото: ru.freepik.com/Автор: freepik

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Рубрики : Технологии

Регионы: Россия Новосибирcк

Теги : МТС ИИ-агенты


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