В компаниях Новосибирска упал спрос на руководителей

За пять месяцев 2025 года компании Новосибирской области открыли 1,7 тыс. вакансий для руководителей среднего и высшего звена. По сравнению с 2024 годом, предложение упало на 7%. Об этом сообщили аналитики платформы hh.ru.

Наиболее серьезное снижение зарегистрировано в компаниях, предоставляющих услуги для бизнеса (–25%). В разрезе специальностей минимальный спрос в этом году на директоров юридического департамента (2%), руководителей отдела аналитики и директоров по информационным технологиям (по 1%).

При этом в ряде отраслей работодатели по-прежнему заинтересованы в привлечении новых топов.

Наибольший прирост вакансий заметен в добывающей отрасли (+66%) и в металлургии, металлообработке (+63%). Напомним, по данным Новосибирскстата, эти отрасли по итогам четырех месяцев 2025 года лидировали в регионе по динамке темпов производства.

Компании из строительной отрасли, несмотря на падение продаж, увеличили количество размещаемых вакансий высшего менеджмента на 29%, компании из сегмента продуктов питания — на 26%, ресторанного-гостиничного бизнеса — на 25%.

В разрезе специальностей наиболее востребованными в Новосибирской области оказались начальники производства. На их долю приходится 42% вакансий для руководителей, заявленных работодателями. На втором месте руководители филиала (12%), коммерческие, генеральные, исполнительные директора (по 6%), руководители отдела логистики (5%), руководители отдела персонала, операционные и технические директора (по 4%).

При этом самыми высокооплачиваемыми топ-менеджерами в регионе стали коммерческие директора (медиана зарплатных предложений — 200,0 тысяч рублей), директорам по информационным технологиям работодатели предлагают 187 тысяч рублей. Для сравнения, самые востребованные — начальники производства — могут рассчитывать всего на 123 тысячи рублей в среднем.

Напомним, ранее директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова рассказывала Infopro54 о том, что на рынке появляется все больше резюме топ-менеджеров и дорогостоящих специалистов. Они не могут найти работу на фоне жесткого кадрового голода.

— Думаю, что этот тренд будет развиваться в геометрической прогрессии, и это окажет очень сильное влияние на рынок…. Высокооплачиваемый эксперт, который ходит по рынку ради денег, останется не у дел. Ему придется усмирять свои амбиции и гонор, но на это потребуется время. Многие еще не в курсе того, какая ситуация складывается на сегменте топ-вакансий, и по-прежнему пребывают в иллюзии о наличии кадрового голода, но ситуация кардинально изменилась. По факту на рынке предлагаются либо позиции стажеров с низкими зарплатами, либо супервакансии, которые реально могут потянуть единицы. Так что в 2025-2026 годах короны со многих людей упадут — это 100%, — предупреждала Литвинова.

По данным hh.ru, в сфере высшего менеджмента региона наблюдается высокая конкуренция за работу среди соискателей: на одну вакансию приходится 16,2 резюме потенциальных кандидатов.

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