В Новосибирской области не хватает поваров

Повара, пекари и кондитеры стали в Новосибирской области остродефицитными специальностями. Аналитики hh.ru подсчитали, что на одну такую вакансию приходится всего 1,1 резюме (норма от 4). Дефицит начал нарастать с начала 2024 года и за девять месяцев вырос на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, 53% работодателей, открывающих вакансии кулинаров, относятся к продуктовой рознице. Рестораны и кафе оказались на втором месте — 40% от общего числа. Остальные вакансии поваров приходятся на гостиницы, пекарни и кондитерские.

Работодатели готовы платить поварам и кондитерам в среднем 60 000 рублей. Сами же кандидаты рассчитывают на сумму чуть больше — 60 300 рублей.

Мужчин и женщин среди соискателей-поваров примерно равное количество: 49% резюме подали представители сильной половины человечества и 51% — прекрасной. Больше половины — это люди в возрасте от 26 до 45 лет (53%). Еще 31% — молодые специалисты до 25 лет. И только 17% — это опытные повара старше 46 лет.

Чаще всего работодатели ищут поваров европейской кухни (5,4% вакансий от общего количества вакансий). Аналитики сервиса добавили, что эта же кухня наиболее часто указывается в качестве специализации у соискателей, в 8,9% резюме поваров. Второй по востребованности является русская кухня (2,7% вакансий поваров). Третью позицию поделили японская и итальянская кухни — по 2,4% вакансий. Повара азиатской кухни требуются реже —1,1% вакансий. В конце этого списка оказались повара китайской и французской кухни (по 0,2% вакансий).

Сложившийся на рынке дефицит поваров ресторатор Елена Актуганова связывает, как с демографической ямой 90-х, так и с низкими зарплатами в этой отрасли.

— Отпугивает молодых специалистов и не всегда хорошие условия труда, — добавляет она. — Если человек приходит работать на современную кухню, укомплектованную новейшей техникой, то он не будет искать другое место. Но далеко не всегда и не все предлагают ему такие условия.

Низкий уровень заработной платы также выталкивает людей из этой отрасли. По словам Актугановой, молодым специалистам редко предлагают ежемесячный оклад выше 40 тысяч рублей.

— Поварской труд совсем непростой и оплата за него должна быть достойной. А сейчас курьеры получают больше. Поэтому люди и уходят из профессии, полностью меняя сферу деятельности, — говорит Елена Актуганова.

Собеседник редакции считает, что для решения данной проблемы, в первую очередь необходимо поднимать престиж поварской профессии. Только в этом случае, уверена она, люди будут приходить в отрасль не по воле случая, а по велению души.

Новосибирские рестораны и кафе получат публичную оценку.