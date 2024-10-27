Минобр Владимирской области запретил ношение хиджабов и никабов в школах

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить хиджабы и никабы в школах. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, дополнения внесены в типовые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

— Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.), — говорится в документе.

Однако президент Национальной ассоциации юристов Руслан Нагиев выразил недоумение в связи с появлением документа. Он напомнил, что в соответствии с Конституцией РФ государство гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания, а также равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения.

Дискуссия о возможном запрете на ношение никабов начала набирать обороты с весны, после терактов в России. Введение запрета поддержали, в частности, глава СПЧ Валерий Фадеев и председатель СКР Александр Бастрыкин. Владислав Даванков 28 мая внес в Госдуму законопроект о локальном запрете на ношение религиозной одежды. Он предлагал разрешить образовательным организациям устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики. А муниципальным или региональным депутатам предоставить право вводить местный запрет на ношение в государственных организациях, общественных местах религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо. Правительство РФ не поддержало предложенную редакцию законопроекта.

Депутат горсовета города Бердска Фариз Хасанов тоже обращался к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с предложением запретить в регионе ношение никабов. Он указывал, что под закрытой одеждой могут скрываться террористы.

Никаб — женский головной убор, закрывающий всё лицо, кроме глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас этот головной убор носят исключительно некоторые мусульмане.

Ранее вице-спикер регионального Заксобрания, автор новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов высказался о ношении никаба в российском обществе.