Новосибирец в неадекватном состоянии насильно удерживал ребенка в квартире

Новосибирец в неадекватном состоянии заперся в квартире с 4-хлетним ребенком. Инцидент произошел вчера, 26 октября, в доме по улице Зорге, сообщили в «МКУ Служба аварийно-спасательных работ».

— Отец в неадекватном состоянии насильно удерживал в квартире ребенка 4-х лет. Дверь заблокирована. Удерживающий увидел экипаж МАСС с балкона, понял, что доступ будет обеспечен, сам открыл дверь, — говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что ребенок в медицинской помощи не нуждался, его передали бабушке.

Мужчина передан полиции.

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