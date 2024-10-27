Новосибирец в неадекватном состоянии насильно удерживал ребенка в квартире

Новосибирец в неадекватном состоянии заперся в квартире с 4-хлетним ребенком. Инцидент произошел вчера, 26 октября, в доме по улице Зорге, сообщили в «МКУ Служба аварийно-спасательных работ».
— Отец в неадекватном состоянии насильно удерживал в квартире ребенка 4-х лет. Дверь заблокирована. Удерживающий увидел экипаж МАСС с балкона, понял, что доступ будет обеспечен, сам открыл дверь, — говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что ребенок в медицинской помощи не нуждался, его передали бабушке.
Мужчина передан полиции.
Ранее редакция сообщала, что массовое похищение белок началось в Новосибирске. Специалисты предполагают, что пушистых зверьков крадут для продажи.
Фото предоставлено «МКУ Служба аварийно-спасательных работ»
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