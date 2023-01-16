В случае смерти или гибели героя правом на получение земли смогут воспользоваться его родные

Героям России в будущем планируют выдавать участки для фермерских работ вместе с разрешением передавать эту землю по наследству, сообщают «Ведомости».

Данный законопроект в настоящее время разрабатывается депутатами партии «Единая Россия».

Следует отметить, что на сегодняшний день Герои России уже получают участки под строительство жилья, огородничества и садоводства, ведения личного подсобного хозяйства. Однако же право предоставляется единовременно и в случае смерти героя члены его семьи участки в наследство не получают.

Инициаторы законопроекта предлагают предоставить Героям РФ право на получение в собственность земли для фермерского хозяйства вне очереди. А в случае смерти или гибели героя этим правом смогут воспользоваться его родные в порядке «приоритетности»: жена (муж), дети старше 18 лет и родители.

Уточняется, что регионы самостоятельно определят порядок предоставления участков. При этом размер будет ими установлен в соответствии с российским законодательством.

Ранее редакция сообщала о мерах поддержки военнослужащих и граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей, в 2023 году.

Фото: pixabay.com — Darkmoon_Art