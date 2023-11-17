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Илья Гнатуша: «Проекты по достижению экономического суверенитета нуждаются в скорейшем внедрении»

  • 17/11/2023, 15:32

Илья Гнатуша: «Проекты по достижению экономического суверенитета нуждаются в скорейшем внедрении»
Прошел год с момента запуска проекта «Идея» комитетом инноваций и цифровой экономики Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

Из 16 проектов, размещенных на площадке, три самых крупных были представлены на X международном форуме технологического развития «Технопром».
Вице-председатель и руководитель проекта «ИДЕЯ», глава комитета по инновациям Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша считает, что успех «ИДЕИ» — в разностороннем и активном подходе к внедрению инновационных проектов:

«За год развития наших проектов в сфере связи, строительства и АПК, процесс реализации попавших в «Идею» разработок новосибирских предпринимателей достаточно позитивен. Например, один из проектов вошел в состав СиббиоНОЦ и стал победителем конкурса на предоставление субсидии субъектам инновационной деятельности в 2023 году. Второй — получил одобрение собственной технологии в региональных министерствах строительства и транспорта. Третий — представил свои достижения на саммите «Россия — Африка» и внедрил пилотный проект в р.п. Краснообск».

Илья Гнатуша: «Проекты по достижению экономического суверенитета нуждаются в скорейшем внедрении»
Как уверен Илья Гнатуша, все проекты, цели которых — оптимизация бизнес-процессов и экономический суверенитет, нуждаются в скорейшем широком внедрении. Их поддержало министерство науки и инновационной политики региона, прошла большая работа по доведению информации о разработках до заинтересованных сторон, сейчас стоит задача расширения географии применения технологий.

«Синергия работы бизнеса и власти в данном случае дает конкретные результаты, а мы надеемся на скорейшее внедрение новых проектов на территории региона и страны в целом», — прокомментировал руководитель проекта «ИДЕЯ».

Как рассказал гендиректор одного из трех проектов — ООО «АРТИ-ЭЛЕКТРОНИКС» Сергей Голубицкий, его команда разрабатывает устройства передачи данных (телеком, медленная связь, рынок «интернет вещей») и ПО с собственными изобретениями и ноу-хау (управляемые «сверху» адресные централизованные системы). Есть два направления:
— радиопередача — ноу-хау позволяют вести обмен с большим количеством устройств с высокой степенью надежности;
— передача данных по электросетям (технология PLC, Power Line Communication) — собственное решение без использования PLC-микросхем европейского и американского производства, что позволяет устройствам надежно и на большие расстояния работать на «грязных» и «тяжелых» энергосетях РФ.

«Сотрудничество с «ОПОРОЙ РОССИИ» мы начали в апреле 2023 года и сразу попали в «Идею». Нашему проекту дали «зеленый свет» и возможность участвовать в мероприятиях: таких, как День предпринимателя, «НовоСибирь», «Технопром», где, кстати, нас и заметило правительство региона. Активная позиция Ильи Гнатуша позволила на уровне Миннауки региона инициировать рассмотрение возможности использования нашего решения в проектах городской инфраструктуры. МинЖКХ и Минцифры тоже проявили интерес к нашему проекту. Несмотря на такой еще короткий срок сотрудничества с «ОПОРОЙ РОССИИ», я очень доволен результатами и уверен в дальнейшей совместной работе», — рассказал Сергей Голубицкий.

По мнению Голубицкого, ситуация с ограничением поставок микросхем и технологий, а также позиция правительства РФ дает отечественным инновационным стартапам возможности для развития. Компания «АРТИ-ЭЛЕКТРОНИКС» старается пользоваться программами по поддержке импортозамещения и импортонезависимости. Ее решения превосходят иностранные аналоги, что позволяет быстрее выйти на рынок и занять не только свободные ниши, но и начать «выдавливать» иностранных конкурентов. Данные — это основа любой информационной системы, поэтому сферы применения технологий компании очень разнообразны: решения для Smart City («умный город»), направления ТЭК и ЖКХ, промышленные системы АСУТП, предотвращение чрезвычайных ситуаций, охранные системы.

Илья Гнатуша: «Проекты по достижению экономического суверенитета нуждаются в скорейшем внедрении»

Задача компании ООО «Стрекоза» (второго проекта), по словам ее основательницы Ирины Ивановой, — реализовать идею использования прикладной геофизики для решения задач сельского хозяйства.
«Мы применяем знания из разных, но соприкасающихся областей исследований: например, почвоведения, геохимии, биохимии, геофизики и физиологии растений. Наши предшественники в 1950-х годах получили результаты «сравнительного геофизического фитоанализа», — зависимость кислотности почвы, ее типа, содержания в ней воды и меры развития растений и корневой системы от данных, полученных дистанционно, то есть геофизическими методами. Но тогда такие работы стоили дорого, к тому же обработка полевых измерений выполнялась долго. Новые методики исследований, а именно применение БПЛА, портативного геофизического оборудования и ПО актуализировало такие работы, поэтому мы начали разработку комплекса «Муравей», — объяснила Ирина Иванова.

Для научной верификации метода компания сотрудничает с СФНЦА РАН и ИПА СО РАН, коммерческие работы проводятся на нескольких сельскохозяйственных предприятиях. «Опора России» дала компании возможность продемонстрировать оборудование на выставке «Технопром-2023», где и состоялось знакомство с предприятиями по производству БПЛА, сельскохозяйственной продукции и удобрений, а также с заказчиками работ.

«Мы уверены, что рынок дистанционной оценки свойств почв и применения специализированного ПО значительно вырастет в ближайшие годы, а мы займем в нем достойное место», — подытожила Иванова.

Сотрудники компании НПО «ГОРМАШ» разработали уникальную установку Puma K-40 для сокращения затрат при реализации технологии инъекционного закрепления грунта, оснований зданий и сооружений, а также отсечных стенок и геотехнических барьеров. С помощью этого оборудования застройщик сможет отказаться от дорогостоящего бурения скважин, а используя в технологии забивку инъектора, — еще и существенно снизить затраты. Также Puma K-40 можно использовать для погружения электродов при создании контуров заземления, для нагельного крепления откосов котлованов, неустойчивых уклонов и др. Новая аппаратура успешно используется на территории РФ и в странах ЕАЭС: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Перми, Новосибирске, Воронеже, Уфе, Краснодаре, Махачкале, Липецке, Омске и Актобе (Казахстан). На Puma K-40 как на изобретение есть патент РФ.

«Значимым объектом, реализованным с применением нашего оборудования, — стало строительство четвертого моста в Новосибирске. На пути мостового перехода была железнодорожная насыпь транссибирской магистрали, стояла задача сооружения тоннеля без остановки движения поездов. Для этого нужно было закачать твердеющий раствор в грунт насыпи, чтобы она не обрушилась, а после — осуществить выемку тоннеля. Для этого при помощи нашего оборудования было забито в грунт 100 инъекторов общей протяженностью более трех километров, закачано 7,5 тысяч «кубов» раствора. Работа была выполнена за 30 дней», — рассказал директор ООО «НПО «ГОРМАШ» Евгений Черниенков.

Илья Гнатуша: «Проекты по достижению экономического суверенитета нуждаются в скорейшем внедрении»
Как считает Евгений Черниенков, «ОПОРА РОССИИ» и проект «ИДЕЯ» дает возможность инноваторам значительно сократить путь до своего потребителя, популяризировать собственный продукт и выйти на первые продажи.

«Создание и развитие новых инновационных бизнес-проектов – одно из приоритетных направлений инновационной и экономической политики Новосибирской области. В ней участвуют Правительство региона, различные фонды развития, институты поддержки. И очень важна поддержка самого предпринимательского сообщества, консолидированного областным отделением общественной организации «ОПОРА РОССИИ», – отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. — Проект «ИДЕЯ», который предложила и реализует новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» — пример своевременной и востребованной инициативы, предложенной самими предпринимателями. За очень короткое время благодаря «ИДЕЕ» удалось достичь совершенно конкретных результатов. Несколько готовых к внедрению и уже реализованных проектов было представлено на международном форуме технологического развития «Технопром-2023». Со стороны министерства науки и инновационной политики Новосибирской области мы готовы оказывать всестороннюю поддержку развитию и расширению проекта «Идея», привлечению в него новых участников, выходу на рынки сбыта других регионов и дружественных государств».

Фото предоставлены НО «Опора России». Фотограф Елена Симакова

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России


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