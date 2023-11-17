Меньше половины контрактных троллейбусов получил Новосибирск

На 17 ноября Новосибирск получил 56 из 120 троллейбусов на автономном ходу. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время онлайн-встречи с журналистами.

— На сегодняшнее утро прибыло 56 троллейбусов. Новый, скорректированный график выполняется заводом-изготовителем. Поэтому у нас есть надежда и определенная степень уверенности в том, что производитель выполнит свои обязательства, и мы получим все 120 троллейбусов до конца 2023 года, — сказал он.

Напомним, месяц назад, 16 октября, во время аппаратного совещания мэр говорил о том, что в город пришли 40 троллейбусов.

В январе 2023 года «Сбербанк лизинг» и МУП «Горэлектротранспорт» заключили контракт, согласно которому на городские маршруты выйдут 120 новых низкопольных троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей. Вместительность одного троллейбуса — 90 человек, техника оснащена кондиционерами и системой автономного хода, которая позволяет работать вне контактной сети. Поставка 120 троллейбусов позволит обновить парк на 44%.

В начале ноября в Новосибирске подведены итоги еще одних торгов на приобретение 80 низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они должны поступить в филиал №1 «Дзержинский» новосибирского предприятия «Горэлектротранспорт». На торги была подана только одна заявка — от АО «Сбербанк Лизинг». В итоге компания была признана победителем торгов. Срок поставки — до 30 ноября 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что трамваи с кондиционерами появятся в Новосибирске.