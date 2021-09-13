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Импичмент мэру: отозвать нельзя прописать критерии

  • 13/09/2021, 17:30
Автор:
Новости Новосибирска
Политики и ученые поспорили, могут ли граждане влиять на местное самоуправление и его главу.

Началось с дезинформации

В конце минувшей недели в рамках круглого стола «Развитие местного самоуправления в России: повышение эффективности работы глав муниципальных образований» его участники новосибирские политики, общественники и ученые высказались о том, как они видят взаимодействие руководства муниципалитетов и общества, а также возможности избирателей при необходимости отзывать главу муниципалитета с поста. Напомним, что по Уставу Новосибирска, для этого необходимо зарегистрировать инициативную группу в количестве не менее тысячи человек, которая должна в определенный срок собрать подписи не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории муниципалитета.

Новости Новосибирска

Более 200 подписей «отзывантов» мэра признаны негодными

Инициативную группу в Новосибирске собрать удалось, а вот с регистрацией вышла неувязочка. Во-первых, не были представлены факты неисполнения именно мэром (а не структурными подразделениями мэрии) своих обязанностей согласно судебным решениям. Во-вторых, часть подписей членов группы избирком забраковал. В настоящее время инициаторы отзыва намерены обжаловать это решение избирательной комиссии в суде.

Следующая неувязочка у инициаторов отзыва произошла уже на круглом столе. Как выяснилось, одного из спикеров профессора кафедры социологических наук РАНХиГС, доктора социологических наук Александра Новокрещенова, мягко говоря, дезинформировали о тематике встречи.

Тема сегодняшней нашей встречи оценка деятельности муниципальных образований. По этому вопросу я пришел. Мне есть, что сказать. Но когда речь идет об отсутствующем здесь мэре…, не договорив, ученый покинул мероприятие.

Один из организаторов круглого стола и процедуры отзыва главы города депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев попытался уход ученого обратить в шутку.

Александр Васильевич высказался очень эмоционально, сказал Украинцев. Может, он отомстил за то, что я с его пар уходил.

РАНХиГС есть РАНХиГС, прокомментировал еще один доктор социологических наук, экс-редактор сайта «Сибкрай», а сейчас депутат Заксобрания Константин Антонов.

Что касается отсутствующего мэра, то его действительно не было, хотя организаторы мероприятия, по их словам, приглашение направляли.

Что не учли отзыванты?

Поскольку речь зашла о возможности или невозможности отзыва главы муниципалитета снизу, то, по мнению участвовавших в круглом столе ученых, отзыванты не учли ряд принципиальных моментов. Во-первых, оставили за бортом современные цифровые технологии, которые могли бы в большей степени гарантировать достоверность сведений о членах инициативной группы.

Вы делаете акцент на обычный сбор подписей, говорит завкафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Денис Борисов. Могу назвать способы, как процедура будет сорвана. Есть «Госуслуги» и верификация человека, который подал голос уже с помощью современных технологий. Потому что хождения в народ и сбор подписей подразумевают очень много факторов, которые могут привести к срыву инициативы.

По мнению Борисова, еще один фактор в меньшей степени зависит от инициаторов отставки, но имеет более глобальный характер — пассивность самих горожан, отсутствие интереса к местной политической повестке, что вызвано экономической зависимостью муниципалитета от федеральной власти.

Явка в 20% на выборах мэра ярко свидетельствует об этом, поясняет ученый. Федеральный уровень 50–60%, ВЦИОМ даже рапортует, что 70% людей готовы голосовать. А на муниципальных выборах будут те же 20–30%. Люди видят, что город ограничен в своих действиях. Отсюда не особое желание участвовать. Важно работать над перераспределением бюджетных правил в сторону муниципалитета. Почему Новосибирск не имеет статуса федерального субъекта? Нужно ставить вопрос о том, что Новосибирск должен иметь особый федеральный статус, особое финансирование. Это задача тех людей, которые представляют интересы нашего региона, нашего города на федеральном уровне.

Что касается федерального уровня, то, как обратил внимание до своего ухода упомянутый ранее Александр Новокрещенов, федеральное законодательство предусматривает отзыв муниципального главы, правда, не совсем снизу не со стороны избирателей, а со стороны депутатов, которым и следует задавать вопрос об отзываемости.

В 2009 году была принята поправка в 131-ФЗ, согласно которой депутаты имеют право удалить от должности главу муниципального образования, напоминает Новокрещенов. Ежегодно глава муниципального образования отчитывается перед депутатами, они ему ставят оценку. Оценок две: удовлетворительно или неудовлетворительно. Две двойки — основание для удаления от должности. Если горсовет поставит двойку мэру это все основания удалить его от должности. В Новосибирской области уже неоднократно главы удалялись депутатами. Собирайтесь, голосуйте. Поэтому те разговоры, которые сегодня идут, мне непонятны.

Городской власти снова хотят добавить критерии эффективности

Городской власти снова хотят добавить критерии эффективности

Напомним, что ранее независимые депутаты горсовета намеревались завернуть отчет главы города. Однако их численно перевесили коллеги по депкорпусу, представляющие, в первую очередь, КПРФ и «Единую Россию». При этом в текущем созыве мэру прописали ряд критериев для отчета, на основании которых в следующем году предстоит оценивать его работу. По мнению депутата Заксобрания Дарьи Карасевой, данные критерии необходимо конкретизировать и оценивать в баллах. К примеру, в рамках критерия «Образовательная инфраструктура» за техническую оснащенность учреждений более 90% начислять 0,1 балл, 60–90% — 0 баллов, менее 60% минус 0,1 балл. Всего депутат предлагает более 20 критериев, по сумме баллов которых выставляется итоговая оценка: менее 2 баллов провальная работа, увольнение, -2–0 неудовлетворительная работ, предупреждение, 0–3 — удовлетворительная работа, 3–5 успешная работа.

Моя твоя не понимать

Несмотря на то, что практически все участники круглого стола согласились с необходимостью введения критериев для объективной оценки работы руководства муниципалитета, возник другой вопрос перекоса: не бросит ли мэрия все ресурсы на соответствие критериям в отраслях, представленных в списке в ущерб непредставленным.

Чем недовольны жители: грязь, плохо убираются дороги, отсутствуют зеленые зоны, в городе пыль, точечная застройка, пробки, рассуждает аналитик издания «Тайга.инфо» Алексей Мазур. Ничего этого здесь (В предложенных критериях. Ред.) нет. Мэр, получив такую методичку, будет плевать на то, что волнует людей: уборки дорог нет вычеркиваем из бюджета, сокращаем дефицит (+0,5 балла), муниципальный долг (+0,5 балла). Мэр получает удовлетворительную оценку, а город находится в том же самом состоянии, что и был.

Наконец, еще один аспект оценки работы местного самоуправления, озвученный участниками круглого стола, касался информированности об этом самих граждан, заинтересованных в жизни города. И это касается как мэра, так и депутатов.

Не секрет, что те депутаты, которые вокруг главы сидят, это либо родственные, либо деловые связи, говорит активист партии «Новые люди» Андрей Теряев. Если депутаты принимают какие-то решения, противоречащие интересам народа, то в данный момент у населения нет возможности отзыва этих депутатов. Люди жалуются на рост цен на коммунальные услуги, а за это депутаты проголосовали единогласно. Граждане теперь должны мириться на срок избрания с тем, что творится беспредел. Люди хотели бы участвовать в обсуждении бюджета до момента его принятия. Площадь у нас ремонтируется каждый год, а дворовые территории по остаточному принципу.

Пока же диалог власти и активных граждан напоминает разговор со стеной.

Как происходят отчеты мэра? Нас приглашают в зал и показывают видеоролики, рассказывает исполнительный директор «Опоры России» Наталия Кошелева. Нужно ввести понятную форму отчетности. Должна быть такая форма, когда мэр видит потребность в местах в школах, детских садах, и мы видим, куда мы идем, насколько выполнено или не выполнено. Не хватает уважения со стороны чиновников к гражданам. Приходят отписки. Ко мне люди обращаются по поводу мест в детсадах, школах. Но отписки такие, которые не дают никакой надежды. Для галочки ответ дан, а вопрос не решен. Поэтому здесь бы хотелось видеть, сколько запросов поступило, сколько из них решено положительно.

Причем упростить для понимания необходимо не только форму отчетности главы города, но и муниципальное законодательство.

Действительно, наше законодательство достаточно сложное, считает руководитель регионального бюро по защите прав предпринимателей Наталья Пинигина. Куча хитросплетений, которые непросты для обывателей, в том числе и во внутренней политике. Здесь два пути. Либо мы делаем простые, понятные людям законы. Тогда нас представлять в органах, принимающих законы, будут любые сограждане. Либо законы остаются сложными, но принимать их должны профессионалы. Мы, юристы, знаем, что мэр и мэрия это разные вещи. А народ не знает.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска состоялись 8 сентября 2019 года. В результате голосования на второй срок избран действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ). Выборы депутатов горсовета Новосибирска состоялись 13 сентября 2020 года. Из 50 депутатов текущего созыва 27 представляют фракцию «Единая Россия», 8 КПРФ, 5 ЛДПР, 10 независимые.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги :

работа муниципалитета
Мэрия
критерии оценки


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