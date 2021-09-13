Рекламодателям

Банк «Левобережный» подписал соглашение с центром «Мой бизнес» Новосибирской области

  • 13/09/2021, 15:54
9 сентября, в день рождения центра, в торжественной обстановке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

Новости компанийДокумент подписали заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Сергей Шатилов и директор центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

Подписание соглашения приурочили к первому дню рождения новосибирского центра «Мой бизнес». На мероприятии присутствовали министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Андрей Гончаров, министр экономического развития НСО Лев Решетников, руководители «Центра регионального развития», РАНХиГС и другие представители власти и бизнес-сообщества региона.

Цель сотрудничества – совместная организация и реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых региона. Банк и центр «Мой бизнес» будут проводить обучающие семинары, информационные кампании, конкурсы и пр.

Первое мероприятие в рамках сотрудничества состоится уже в следующую среду, 15 сентября. На площадке центра «Мой бизнес» банк и Новосибирское отделение «ОПОРА РОССИИ» проведут для участников ВЭД форум «Экспорт – Выход Есть!». Участие для предпринимателей бесплатное, с презентациями выступят эксперты банка, Российского экспортного центра, «ОПОРА РОССИИ» и Центра поддержки экспорта НСО.

Также в сентябре стартует региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Организаторы конкурса – Минэкономразвития РФ и Российский государственный социальный университет. Оператор регионального этапа – центр «Мой бизнес», партнер – Банк «Левобережный» (ПАО).

Несмотря на то, что новосибирский центр «Мой бизнес» работает на протяжении года, он уже успел добиться впечатляющих результатов. Так, его признали победителем в номинации «Лучшая гарантийная поддержка» в федеральном рейтинге центров «Мой бизнес». Всего оценивали 84 центра из разных регионов России.

По словам министра Андрея Гончарова, с сентября 2020 г. по июнь 2021 г. центр оказал субъектам МСП порядка 20 тысяч услуг. Востребованной оказалась услуга консультационной поддержки бизнеса. Также центр оказывает образовательные услуги, услуги по созданию лендингов, сертификации, брендированию продукции и др.

Справка:

АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой бизнес») открылся 9 сентября 2020 г. в Новосибирске на ул. Сибревкома, 9. Учредители –Минэкономразвития НСО и Минпромторг НСО. На площадке центра работают региональные организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, представительство АО «МСП-Банк», общественная приемная уполномоченного по правам предпринимателей и окна МФЦ для бизнеса. Начинающие и опытные предприниматели могут получить в центре комплекс услуг – от регистрации бизнеса до компенсации затрат и вывода продукции на экспорт.

Фото предоставлено пресс-службой банка

477

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : новости бизнеса Мой бизнес Банк Левобережный


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Бурятии перед судом предстанут гражданин КНР и гендиректор ООО за контрабанду

10/09/2021, 11:27

Сибиряки стали реже жаловаться на банки

09/09/2021, 17:53

Экс-чиновника мэрии Иркутска осудили на семь лет условно за получение взятки

08/09/2021, 11:22

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Денис Иванов: Сейчас не мы выбираем сотрудников, а сотрудники выбирают компанию

Все материалы
Лента новостей

Рынок «краткосрочной аренды» в Новосибирске идет на поправку

13/09/2021, 18:00

Импичмент мэру: отозвать нельзя прописать критерии

13/09/2021, 17:30

В Сибирском таможенном управлении назначен первый заместитель начальника

13/09/2021, 14:34

Минсельхоз отложит реформу по утилизации отходов производителей до 2025 года

13/09/2021, 14:08
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Новости компаний

Клиенты ВТБ смогут получить кредит наличными только по паспорту

13/09/2021, 15:48

ПСБ запустил новый продукт «Счет эскроу для юридических лиц»

13/09/2021, 11:31

Банк «Левобережный» начал выпускать премиальную карту Mir Supreme для VIP-клиентов

10/09/2021, 16:07

Группа ВТБ: рост цен на новостройки замедляется

10/09/2021, 14:48

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Самозанятые потянулись к криптовалюте

Работы по ликвидации ЧС в водоснабжении искусственно затягиваются

Бизнесу могут перекрыть дорогу к контрактам и кредитам

На рынке труда растет спрос на аутсорсинг

Правительство России снова «заморозило» проверки малого и среднего бизнеса

Финансы

Как не попасться на удочку мошенникам из недобросовестных КПК?

Санкт-Петербургская биржа готова продавать продукцию новосибирского карбонового полигона

«Дочка» АФК «Система» создала коллаборацию с новосибирской компанией

Налоговая снова потребовала банкротства новосибирского «Медтехнопарка»

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Политика

Новости Новосибирска

Импичмент мэру: отозвать нельзя прописать критерии

Лидер новосибирских «родинцев» обратился в суд за защитой репутации

Бывший депутат-застройщик стал советником в городском хозяйстве

В горсовете Новосибирска может вырасти количество вице-спикеров

Экс-губернатор обжалует частичную компенсацию морального вреда

Недвижимость

Новости Новосибирска

Рынок «краткосрочной аренды» в Новосибирске идет на поправку

В центре Новосибирска продали большое административное здание

В Новосибирской области прописывают правила аренды земли под гаражами

Следственный комитет Новосибирска проверят из-за дольщиков

Бассейн СКА на Воинской начали строить в новом корпусе

Технологии

Финансы

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

На форуме «Армия 2021» представили первую отечественную полноформатную тепловизионную камеру

«Золото» XV Сибирской венчурной ярмарки взял проект по синхронизации работы на маркетплейсах

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

Агропром

Новости Новосибирской области

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Транспорт

Новости Новосибирска

К «маршрутной» проблеме подключились первомайские общественники

Безопасность дорожного движения подорожает

На ОбьГЭСе требуют отставки начальника управления пассажирских перевозок

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Marussia на «Технопроме» не будет

Медицина

Новости компаний

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

Авто

Авто

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Туризм

Новости Новосибирской области

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Общество

Бизнес

Минсельхоз отложит реформу по утилизации отходов производителей до 2025 года

СК отказался возбуждать уголовное дело против директора новосибирского колледжа

Школы и детсады региона начинают подключать к теплу

Двухлетнему малышу необходимо специальное ортопедическое кресло

Работы по ликвидации ЧС в водоснабжении искусственно затягиваются

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска