Банк «Левобережный» подписал соглашение с центром «Мой бизнес» Новосибирской области

Документ подписали заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Сергей Шатилов и директор центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

Подписание соглашения приурочили к первому дню рождения новосибирского центра «Мой бизнес». На мероприятии присутствовали министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Андрей Гончаров, министр экономического развития НСО Лев Решетников, руководители «Центра регионального развития», РАНХиГС и другие представители власти и бизнес-сообщества региона.

Цель сотрудничества – совместная организация и реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых региона. Банк и центр «Мой бизнес» будут проводить обучающие семинары, информационные кампании, конкурсы и пр.

Первое мероприятие в рамках сотрудничества состоится уже в следующую среду, 15 сентября. На площадке центра «Мой бизнес» банк и Новосибирское отделение «ОПОРА РОССИИ» проведут для участников ВЭД форум «Экспорт – Выход Есть!». Участие для предпринимателей бесплатное, с презентациями выступят эксперты банка, Российского экспортного центра, «ОПОРА РОССИИ» и Центра поддержки экспорта НСО.

Также в сентябре стартует региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Организаторы конкурса – Минэкономразвития РФ и Российский государственный социальный университет. Оператор регионального этапа – центр «Мой бизнес», партнер – Банк «Левобережный» (ПАО).

Несмотря на то, что новосибирский центр «Мой бизнес» работает на протяжении года, он уже успел добиться впечатляющих результатов. Так, его признали победителем в номинации «Лучшая гарантийная поддержка» в федеральном рейтинге центров «Мой бизнес». Всего оценивали 84 центра из разных регионов России.

По словам министра Андрея Гончарова, с сентября 2020 г. по июнь 2021 г. центр оказал субъектам МСП порядка 20 тысяч услуг. Востребованной оказалась услуга консультационной поддержки бизнеса. Также центр оказывает образовательные услуги, услуги по созданию лендингов, сертификации, брендированию продукции и др.

Справка:

АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой бизнес») открылся 9 сентября 2020 г. в Новосибирске на ул. Сибревкома, 9. Учредители –Минэкономразвития НСО и Минпромторг НСО. На площадке центра работают региональные организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, представительство АО «МСП-Банк», общественная приемная уполномоченного по правам предпринимателей и окна МФЦ для бизнеса. Начинающие и опытные предприниматели могут получить в центре комплекс услуг – от регистрации бизнеса до компенсации затрат и вывода продукции на экспорт.