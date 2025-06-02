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Театр «Старый дом» показал роман об отрицательной сельской демографии

  • 02/06/2025, 15:00

Спектакль Три яблока в театре Старый дом1
Сновидение-сказка. И чарующая, и страшная — как и подобает настоящей, исконной сказке

О, театр, ты сон!

Выводя на свою сцену спектакль по роману Наринэ Абгарян, театр «Старый дом» продолжил линию своего уникального творческого почерка, начатую ещё «Снегурочкой» по Островскому. Так и хочется сказать «давным-давно», потому что время премьеры «Снегурочки» — оно теперь уже эпически далёкое — почти по-сказочному. Тот, кто помнит этот удивительный спектакль, бесспорно полюбит и «С неба упали три яблока».

Наринэ Абгарян — это теперь не то чтобы новый классик русской литературы, но точно человек уже в ней очень значимый. Её цикл о Манюне — энциклопедия советского детства 70-80-х — каковым были «Денискины рассказы» для поколения конца 1950-х-середины 1960-х. А роман об угасании армянской деревушки Маран — прежде невиданный в русской словесности опыт магического реализма в духе Маркеса.

спектакль в Старом доме

Тут вам не Колумбия!                                                                

Аналогия с романом «Сто лет одиночества» июльским шмелём жужжит над ухом каждого, кто читает роман «С неба упали три яблока». Впрочем, это не более, чем сходство архетипов: «Приключения Электроника» тоже ведь можно трактовать как вариацию сказки о Пиноккио.

Вселенная «Трех яблок» ещё герметичнее маркесовской. Деревушка Маран стоит почти на вершине горы Маниш-Кар. Весь остальной мир немногословно именуется словом «долина». От этого большого мира деревушка на скалах так далека, что беды и радости обеих империй (Российской и советской) до неё доходят смутным эхом. Беды, впрочем, добираются быстрее. Они вообще более скорострельны, чем радости.

О театр, ты сон

К тому же, Маран — это, так сказать, зона рискованного земледелия, даже не попавшая в колхозную обойму. Земледелие тут настолько рискованное, что когда в предпобедные месяцы Великой Отечественной случился неурожай, он в итоге обернулся голодом, который из долины-метрополии как-то и не заметили. Далеко же. И высоко. Почти и не видно.

В итоге в Маране не осталось детей, а пришедшие назад штучные фронтовики вскоре бежали «в долину». Туда, где электричество круглые сутки, где вода из кранов, а не из талого снега, где «скорую» вызывают по телефону, а не с телеграфного пункта возле сельпо. Да там, чёрт возьми, даже похороны проще — земляная могила практичнее каменной.

В общем, уже к концу сороковых Маран превратилась в деревню стариков. В здешней демографической пропорции главная героиня с экзотичным именем Анатолия (Вера Сергеева, заслуженная артистка России) практически молодуха — ей всего-то 57 годиков. Впрочем, предвкушение скорого умирания владеет и ей. Дескать, а смысл?

Литературный образ такой деревни появился в 1960-70-х у российских писателей-деревенщиков — когда реалия стала очевидной и в «долинах». Маран — это такой пробник процесса, бета-версия.

Согласитесь, в такой локации трудно представить что-либо жизнерадостное. Если бы о деревне Маран писали бы Белов, Распутин или Астафьев, у них получилась бы беспросветная хтонь, где сквозь пепельный туман брёл бы Вечный Жнец в стоптанных валенках. А что получилось бы, попади сей сюжет под плаксивое перо Гюзели Яхиной, и вовсе представить страшно.

Спектакль Старый дом

К счастью, Абгарян — не Яхина. И даже мрачные аспекты мира она описывает с упрямым, упругим, чуть ироничным оптимизмом. Как сказку, которая позволяет себе побыть страшной, даже держа в кармашке пряник хэппи-энда. Дмитрий Богославский, автор инсценировки и режиссёр Александр Огарёв осмыслили эту эмоциональную мелодию и развили до симфонии.

Толя + Вася = чудо

Быт деревни Маран — магическая шкатулка, безыскусно деревянная снаружи и бездонно причудливая внутри. Полная странных явлений и удивительных существ. Которые вполне совместимы с суровой послевоенной реальностью. Жители деревни такой мешанине ничуть не удивляются. Мол, бывает и такое, постранней дела повидали. У них тут крыши до неба достают, печные трубы об облака ломаются. Потому, например, вопрос об аэродинамике ангелов-серафимов для них сугубо предметный: как они семью крыльями летают? Семь-то на два не делится, непарный инвентарь-то… Где седьмое крыло расположено? Да на поясе болтается, запасное же…

Животные в этом пространстве — полновесные сограждане людей. С правом на мнение и оценочные рефлексии. Зоологический статус конкретной животинки обозначен надписями, которые крупными бабушкиными стежками вышиты на одежде — «коза», «овца», «курица», «волкодав». Социализация и коммуникативная развитость животных – точно такая же, как в подмосковном Простоквашино.

Спектакль Три яблока в Старом доме

Ну, как если бы дядя Фёдор был не шестилетним мальчиком, а реально дядей. Точнее дядькой. Дядькой 60+, как второй главгерой Василий (Юрий Кораблин, заслуженный артист Туркменистана). Внезапно поздняя любовь Анатолии. Опыт супружества у Анатолии уже был, но без опыта любви. Кака така любоф? (С). Ибо муж №1 укладывался в типаж, единый для сельского мужчины что в Армении, что в Центральной России — «Пил, бил, куда-то свалил».

Анатолия, полагающая, что её жизнь уже вполне прожита и функционально исчерпана, решает «лежать-помирать». От этого кропотливого занятия ее периодически отвлекают то диалоги с собственным прошлым, то призраки умершей родни (обладающие сугубо сельской, настойчивой общительностью), то домашняя живность.

К слову, живность в этом деле самая мотивированная: остаться в холодной каменной избе с мёртвой хозяйкой — такая себе перспектива, не радующая даже простецкие мозги куры и козы.

В процессе лежания-помирания к каркасно-панцирному одру Анатолии и подкралась…. нет, не белая северная лисичка. А любовь. Она всегда подкрадывается по собственному графику, прихотливо и вздорно, как сама захочет. С криком «Бу!» на ухо.

Василий, второй пленник любви, тоже в отчетливом недоумении — к такому его суровая горская жизнь не готовила. А вскоре в их объединившихся судьбах случается ещё одно чудо. Чудо, которое пессимистка Анатолия сначала приняла за «рак по женской части» (Ну, а чего ещё ждать при такой-то судьбе?).

Это событие очень орнаментально вписано в мозаику всех странностей и чудес — в ковер, вытканный актерской игрой, авторским текстом, переливами визуального и звуковой палитры.

Сцена «Старого дома» как известно, очень невелика. Но давно замечено, что сценографов театра это не сковывает, а стимулирует. Они тут отлично умеют «обосновать маленькость».

спектакль Три яблока

Вот и в «Трёх яблоках» сценограф Елена Жукова, видео-художник Андрей Щаев и лайт-дизайнер Евгений Ганзбург создали волшебный мир, густой как наваристая похлебка. Мир, живущий по физическим законам сновидения. Собственно говоря, это и есть сновидение с хронометражем в несколько поколений — от царских времен до советских пятидесятых. Тут всё как во сне — то чарующе, то пугающе. То фактурно, то зыбко. Папаха тут легко превращается в колпак врача областной больницы, домашний скот — в афористичных психотерапевтов, скалы — в детали интерьера. Если бы роман Габриэля Гарсия Маркеса вступил в супружество с мультфильмами Роберта Саакянца, получившееся в итоге дитя и олицетворяло бы эстетику спектакля «С неба упали три яблока». К слову, «три яблока» — это традиционная присказка армянских народных сказок. Буквальный аналог «Вот и сказочке конец, а кто слушал — молодец». И кто рассказал — тоже молодцы!

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский театр «Глобус» вернул «Отрочеству» Льва Толстого искру божью. Он превратил душное чтиво из школьной программы «на лето» в живую и страстную драму о взрослении

Фото предоставлено пресс-службой театра «Старый дом», автор фото:  Александр Лукин.

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Рубрики : Общество Культура Город

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