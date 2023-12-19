Новый туристический маршрут запустят к лету в новосибирском заказнике

В Новосибирской области запустят новый туристический маршрут по местам обитания косуль, лосей и диких кабанов. Его протяжённость составит порядка 40 километров. Речь идет о Кирзинском заказнике. Об этом сообщили в Васюганском заповеднике, под чьим ведомством находится заказник.

— Проект планируется на начало летнего сезона 2024 года. Работы по маршруту ведутся. Однако есть много факторов, не все зависит от нас, — сообщил Infopro54 замдиректора по научной работе и государственному мониторингу Васюганского заповедника Михаил Здвижков.

По словам собеседника, на новом маршруте туристы смогут наблюдать за дикими животными и перелетными птицами в естественной для них среде.

Планируются как пешеходные, так и автомобильные экскурсии.

Кирзинский заказник является единственным природным заказником федерального подчинения в Новосибирской области, имеет профиль биологического и предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.

Заказники основан 11 апреля 1958 года, расположен в Барабинском и Чановском районах Новосибирской области, общая его площадь составляет 119808 гектаров .

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